به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس بایرامی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم بندرکیا شهر به مناسبت عید سعید غدیر خم، ضمن گرامیداشت واقعه ۱۵ خرداد، اظهار کرد: امام خمینی (ره) فرمودند من همیشه این روز را عزای عمومی اعلام می‌کنم. ما با خلف صالح امام، امام شهید و امام حاضر، عهد و پیمان می‌بندیم.

وی با تمجید از حضور و همت مردم استان گیلان به ویژه مردم رشت، گفت: دست مریزاد بر مردمی از نسل سردار دیلمی، از نسل بهجت فومنی، از نسل میرزا کوچک خان جنگلی، از نسل حسین املاکی و شهدای بزرگی همچون حاج محمود و آقای قلی‌پور. اجر شما نیز کمتر از آن شهدا نیست.

غدیر یعنی استمرار حرکت اسلامی

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور با اشاره به مفهوم غدیر، خاطرنشان کرد: من از غدیر چیزی نمی‌گویم به اندازه یک جمله؛ غدیر به معنای ادامه و استمرار حرکت اسلامی است. امام عزیز فرمودند ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست یعنی منقطع نمی‌شود، جدا نمی‌شود، تعطیل‌پذیر نیست.

سردار بایرامی افزود: آن روز که امام راحل به رحمت خدا رفت، مجلس خبرگان عزیز، امام شهید ما را انتخاب کرد. این امام عزیز که به دست آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی غاصب به شهادت رسید، باز مجلس خبرگان که به نظر من هدیه الهی است، این امام حاضر را انتخاب کرد. این همان استمرار غدیر است.وی تصریح کرد: استمرار حرکت غدیر در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، فخر جهان نیست، مال کل بشریت و همه مسلمانان است و به این معناست که خداوند تبارک و تعالی بشریت را بدون سرپرست قرار نداده است.

امام خفت و خواری ۲۵۰ ساله مردم ایران را جبران کرد

سردار بایرامی با دعوت از مردم به مطالعه زندگی امام خمینی (ره)، گفت: از جوانان خواهش می‌کنم کتاب‌هایی را که به دست خود امام و احمدعلی انصاری از افراد دربار نوشته شده، مطالعه کنند. در بستری که فساد تمام کشور را فرا گرفته بود و کشور در حال نابودی بود، امام خفت و خواری ۲۵۰ ساله مردم ایران را جبران کرد.

وی با اشاره به تاریخ معاصر ایران، اظهار کرد: ۲۵۰ سال قبل از انقلاب اسلامی، یک جغرافیا به اندازه جغرافیای ایران از این کشور جدا شد. ۸ سال جنگ بر شما تحمیل کردند، یک کودتای تمام‌عیار به نام ۱۸ و ۱۹ دی ماه بر شما تحمیل کردند. با معاهدات ننگینی مثل ترکمنچای و گلستان، جغرافیایی به اندازه این جغرافیا از کشور جدا کردند که آخریش مربوط به بحرین است.

دشمن در فکر تجزیه ایران است

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور با بیان اینکه آمریکایی‌ها از قبل از انقلاب اسلامی در فکر تجزیه کشورهای بزرگ اسلامی بودند، گفت: آنها قطع کردن و کوچک کردن ایران را در دستور کار دارند. من نمی‌دانم دوستان این روزها توجه کرده‌اند یا نه، اما اندیشمندان ترک در این قصه جنگ چند بار مطرح کردند که ریشه اینها را بشناسیم.

سردار بایرامی با اشاره به اظهارات ترامپ، افزود: یک فرصت طلایی به نام ترامپ قمارباز برای رژیم صهیونیستی ایجاد شد. او در اظهاراتش گفت زمانی که من رئیس جمهور نبودم، آرزوی حمله به ایران را داشتم.

دشمن با همه قدرت در برابر ایران ایستاده است

وی با تأکید بر اینکه نباید دشمن را خیلی بزرگ دید و نه خیلی کوچک، گفت: این دشمن در حوزه نظامی، امنیتی، سایبری، علمی و دیپلماسی قدرت دنیاست و در منطقه نیز قدرت منطقه است. شما با دو قدرت اتمی پنجه در پنجه افتاده‌اید.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور تصریح کرد: بر اساس شواهد و قرائن و رفتارهایی که این روزها صورت می‌گیرد، به واسطه عزم و اراده بلند ایران و به اذن الله، شما همین الان پیروز این میدان هستید. خودشان گفتند ایران را انگار در چراغ جادو بوده است. بلاشک بعد از این جنگ، ایران قدرت بلامنازع منطقه‌ای و قدرت بلامنازع دنیاست. الله‌اکبر، الله‌اکبر، الله‌اکبر.

مردم اجرشان کمتر از رزمندگان خط مقدم نیست

سردار بایرامی با تجلیل از صبر و بصیرت مردم، گفت: والله دوستان، اجر شما کمتر از اجر آن رزمنده پای خط مقدم نیست. شما خودتان مثال زدید، بچه‌های ما مظلومانه به شهادت رسیدند، مردم ما مظلومانه بودند. آن روز طراحی دشمن خیلی بالاتر بود، اما شما نگذاشتید عملی شود.

وی افزود: ترامپ عصبانی شد و گفت من بیش از ۲۰۰ میلیون دلار پول دادم، این همه تجهیزات و سلاح دادم، چرا به زمین نزده است؟ یکی از مؤلفه‌های دشمن، به هم ریختن فضای درونی نظام با بردن ذهن‌ها به سمت جنگ بود. فکر می‌کردیم خط مقدم اینجاست، اما در خانه مردم نارنجک می‌انداختند. اگر این بصیرت و هوشیاری را عمل نمی‌کردید، امروز دشمن جور دیگری با ما برخورد می‌کرد.

افسران دیپلماسی نیاز به حمایت دارند

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور با اشاره به میدان دیپلماسی، گفت: افسران و سربازان این فرماندهان عرصه دیپلماسی نیاز به حمایت دارند. من و شما موظف به خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن هستیم.

سردار بایرامی در پایان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: فرمودند همچنان در صحنه حاضر باشید. ما در وسط جنگیم، باید دست همدیگر را بگیریم. مراقب دشمن باشید. فرمودند در آبادانی کشور مشارکت کنید، ازدواج‌ها و زندگی‌ها نباید تعطیل شود. ما مردم پویا و قدرتمندی هستیم.

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