ناکامی آلمان در کسب کرسی غیردائم شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، آلمان نتوانست کرسی غیردائم شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد و این یک شکست دیپلماتیک نادر برای این کشور است که به طور گسترده به واکنش‌های بین‌المللی به حمایت قاطع برلین از رژیم صهیونیستی نسبت داده می‌شود.

آلمان در رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل، از رقبای خود یعنی پرتغال و اتریش عقب ماند و یکی از دو کرسی اختصاص داده شده به گروه اروپای غربی و دیگران برای دوره ۲۰۲۷-۲۰۲۸ را از دست داد.

در طول رأی‌گیری، آلمان تنها ۱۰۴ رأی کسب کرد که بسیار کمتر از حد نصاب دو سوم یعنی ۱۲۷ رأی مورد نیاز برای پیروزی بود، در حالی که پرتغال با ۱۳۴ رأی در صدر رأی‌گیری قرار گرفت و اتریش با ۱۳۱ رأی در رتبه بعدی قرار گرفت.

این اولین بار بود که آلمان در تلاش خود برای کسب کرسی در قدرتمندترین نهاد سازمان ملل شکست خورد.

یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اذعان کرد که حمایت از اسرائیل ممکن است «باعث کسب چنین نتیجه ای در رأی‌گیری شده باشد»، زیرا تنها ۱۰۴ عضو مجمع عمومی به ادامه عضویت برلین در شورا رأی مثبت دادند که بسیار کمتر از اکثریت دو سوم مورد نیاز است.

این اولین بار بود که آلمان در تلاش خود برای کسب کرسی در قدرتمندترین نهاد سازمان ملل شکست خورد.

فریدریش مرتس صدراعظم آلمان و دولت او برای این کرسی سخت تلاش کرده و وعده داده بود که از این کرسی برای حمایت از حقوق بین‌الملل و حمایت از ابتکارات برای تقویت نقش سازمان ملل در صلح و ثبات جهانی استفاده کند.

با این حال، تلاش برلین با موانع جدی روبرو شد. دیپلمات‌ها و تحلیلگران پیش از رأی‌گیری خاطرنشان کردند که حمایت همه‌جانبه آلمان از اسرائیل و اکراه آن از اتخاذ موضع سختگیرانه‌تر علیه رژیم صهیونیستی علیرغم جنایات جنگی در غزه، به عنوان یک مانع بزرگ ظاهر شده است که می‌تواند به قیمت از دست دادن آرای حیاتی از سوی کشورهای عضو تمام شود.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۵ عضو دارد که پنج عضو دائم شورای امنیت شامل روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه می شوند که دارای حق وتو در این شورا هستند. وظیفه اصلی این شورا حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است که با یکجانبه‌گرایی برخی از این اعضا، از ماموریت اصلی خود دور شده و در موارد متعددی ناکارآمد بوده است.

۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت را نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به مشارکت اعضای این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین الملل و دیگر اهداف سازمان و همچنین بر مبنای توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می کند. ۱۰ عضو غیردائم برای دوره‌های دو ساله انتخاب می‌شوند و هر سال، پنج کشور از اعضای غیردائم انتخاب می‌شوند.