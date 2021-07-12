تقلای آلمان برای تبدیل شدن به عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیپلمات‌های آلمانی تلاش خود را برای وارد کردن این کشور به میان اعضای دائم شورای امنیت تشدید کرده‌اند.

این خبر را گروهی از دیپلمات‌های ارشد آلمانی به روزنامه روسی «ایزوستیا» اعلام کرده‌اند و در این ارتباط گفتند: عضویت برلین به عنوان عضو دائم شورای امنیت و ورودش به میان ۵ عضو دائم، فرصتی ارزشمند است تا آلمان مشارکت فعال‌تری در امور سازمان ملل متحد از جمله در مسائل مالی داشته باشد.

همچنین مقام آلمانی دیگری در این ارتباط اعلام کرده که از نظر برلین شورای امنیت به شکل فعلی در برگیرنده نظم کنونی جهان نیست و این شورا بیانگر نظرات و مواضع کشورهای واقع در مناطق جنوب آفریقا، آمریکای لاتین و کشورهای درحال توسعه در آسیا و قاره‌هایی مانند آفریقا نیست.

در این گزارش به نقل از دیپلمات‌های ارشد آلمان گفته شده که تغییرات در شورای امنیت سازمان ملل بخشی اساسی در اصلاحات جامع این سازمان است و برلین اصلاح این نهاد را با آلمان مهمتر می‌داند و به سازمان ملل متحد هم از لحاظ مالی و هم تصمیم گیری کمک بسیار مؤثری خواهد کرد.

در عین حال گفته شده که تا کنون تنها انگلیس از پیشنهاد آلمان برای افزایش اعضای شورای امنیت از ۵ عضو به ۶ عضو با حضور برلین موافقت کرده و روسیه از دیگر اعضای دائم شورای امنیت با گسترش اعضای دارای حق وتو در این شورا به نفع کشورهای غربی به شدت مخالف است.

در حال حاضر آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه اعضای دائم شورای امنیت هستند. پنج کشور دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌ها حق وتو و ابطال قطعنامه‌ها را دارند

حمایت از امنیت و صلح بین‌المللی از جمله وظایف شورای امنیت سازمان ملل است که به گفته کارشناسان تاکنون سازمان ملل در این حوزه نتوانسته به اهداف اعلام شده خود دست یابد.