تکذیب اعلام برنامه امتحانات نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش در این اطلاعیهای آورده است: معلمان، دانش آموزان و والدین، جدولی که تحت عنوان برنامه امتحانات نهایی تیر و مردادماه با امضای رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد. لذا درخواست میشود تا اخبار و اطلاعیههای مربوط به امتحانات نهایی را صرفا از طریق درگاههای اطلاعرسانی رسمی این وزارتخانه پیگیری کنید.
لازم به ذکر است امروز در برخی سایتها و فضای مجازی جدول برنامه امتحانات نهایی منتشر شد که این خبر توسط وزارت آموزش و پرورش تکذیب شد.
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