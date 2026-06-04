برپایی نمایشگاه عکس با موضوع رحلت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام بزرگداشت سالگرد ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و قیام ۱۵ خرداد، نمایشگاه عکس و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آیینی در موکب و میعادگاه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در میدان ساعت تبریز برگزار شد.

در این رویداد فرهنگی، نمایشگاه عکس و آثار هنری با موضوع ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد برپا شد و در کنار آن، برنامه‌هایی از جمله اجرای سرود توسط کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید و برگزاری ایستگاه نقاشی «من یار امامم هستم» مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.

در غرفه‌های فرهنگی و هنری این میعادگاه، برنامه‌هایی با محوریت معرفی شخصیت، سیره و اندیشه‌های امام خمینی(ره) و بازخوانی نقش ایشان در بیداری اسلامی و تحولات تاریخ معاصر ایران اجرا شد و بازدیدکنندگان به ویژه نوجوانان و جوانان با ابعاد مختلف میراث فکری و انقلابی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی آشنا شدند.

ایستگاه نقاشی «من یار امامم هستم» نیز با مشارکت کودکان و نوجوانان برگزار شد و فرصتی برای بروز خلاقیت‌های هنری و انتقال مفاهیم ارزشی و انقلابی به نسل آینده فراهم آورد.

همچنین حضور کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و اجرای سرودهای انقلابی و آیینی، جلوه‌ای ویژه به این رویداد فرهنگی بخشید و زمینه حضور و مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه‌های بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) را فراهم کرد.