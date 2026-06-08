مستندسازی جنایت دشمن از قاب دوربین عکاسی/ تهران؛ خط مقدم مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گشایش نمایشگاه گروهی آثار عکاسان خبرگزاری دفاع مقدس با عنوان «تهران؛ خط مقدم مقاومت» که در روزهای جنگ تحمیلی سوم به ثبت رسیده است عصر امروز دوشنبه ۱۸ خرداد با حضور هادی کهندل مدیرعامل خبرگزاری دفاع مقدس، ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی فلسطین در تهران، علیاصغر جعفری مدیرعامل موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، کمالالدین شاهرخ رئیس انجمن عکس بسیج هنرمندان و مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ساختمان بلدیه تهران برگزار شد.
در این نمایشگاه که دبیر اجرایی آن شهابالدین واجدی است، از آثار هنرمندانی چون مقداد مددی، محسن باغستانی، شهابالدین واجدی و زینب بابامرادی استفاده شده است. در این نمایشگاه ۱۱۰ عکس از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا چهلمین روز آن از لحظاتی چون حملات دشمن، امدادرسانی به آسیبدیدگان و مراسم تشییع شهدا و چهلم رهبر شهید به ثبت رسیده است.
نمایشگاه «تهران؛ خط مقدم مقاومت» تا بیست و پنجم خرداد هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در ساختمان بلدیه تهران برقرار است.
اگر به موقع عمل نمیکردیم روایت تغییر میکرد
در آغاز این مراسم و پس از قرائت قرآن و خوانش سرود ملی، علیاصغر جعفری معاون حقوقی بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس و رئیس موزه دفاع مقدس با تبریک ایام غدیر گفت: خوشبختانه این تجربه متراکم پس از جنگ تحمیلی هشت ساله سبب شد تا بنیاد حفظ و نشر آثار، از روز شروع جنگ تحمیلی تلاش بر مستندسازی کند تا روایت تغییر نکند. اگر به موقع عمل نمیکردیم و مستندسازی نمیکردیم روایت تغییر میکرد و منحرف میشد.
وی افزود: هنرمندان در شرایط سخت و با مجاهدت و ایثار از قاب دوربین حماسههای بزرگ ملت ایران را ثبت کردند. ملت ایران به رغم یک لطمه بزرگ و از دست دادن رهبر شهید و فرماندهان گرانمایه، به خوبی در برابر کفر ایستادگی کردند و یک رستاخیز آفریدند. برای جلوگیری از روایتهای دروغین دشمن گامهای خوبی برداشته شده است و امیدواریم که به زودی و با پیروزی ملت ایران شاهد سرافرازی مسلمانان جهان باشیم.
در ادامه کلیپی با محوریت حملات دشمن به مردم بیگناه در روزهای منتهی به عید نوروز نمایش داده شد.
سربازی که دوربین را همواره در کنار کلاشینکف حمل میکرد
در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با درود بر ارواح شهدای ایران در طول جنگ، عنوان کرد: خوشحالم که نتایج کار عدهای از دوستان ما در اینجا گردآوری شده و مردم میتوانند به تماشای آن بیایند. امیدوارم یک نمایشگاه عمومی نیز برگزار شود تا جمیع عکاسان آثار خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا در تاریخ جاوید شود. مهمترین اثری که از جنگ باقی است همان هشت جلد کتابی است که شهید خرازی تالیف کرد و در آلمان چاپ شد و به ایران آمد. در آن کتاب عکسهای ارزشمندی از رشادت رزمندگان ایران وجود دارد.
چمران درباره اقداماتی که درخصوص ثبت آثار دوران هشت ساله دفاع مقدس صورت گرفته است، عنوان کرد: بنده شخصا بعد از مسئولیت در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس عکسهایی متعددی را از عکاسان با بودجه شورای شهر خریداری و نگهداری کردم چراکه حفظ، ثبت و ضبط حوادث دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سوم که همچنان ادامه دارد، از ضروریات است.
وی افزود: در ابتدای جنگ هشت ساله همه چیز بسیار بههم ریخته بود و سپاه به تازگی شکل گرفته بود بنابراین در فکر انجام چنین کارهایی نبودند اما کسی مانند کاظم اخوان بازهم توانست عکسهای بزرگی چون آن عکس معروف در منطقه الله اکبر را ثبت کند؛ روزی در منطقه جبهه سوسنگرد آب جاری شده بود و خورشید نیز درحال غروب بود. شهید چمران که خود نیز به عکاسی علاقهمند بود از زیبایی این منظره صحبت میکند. بلافاصله کاظم اخوان دوربینش را در میآورد و عکسی میگیرد و وقتی شهید چمران این اقدامش را تحسین میکند، پس از آن دیگر او همواره در کنار کلاشینکفی که داشت، یک دوربین عکاسی را نیز به شانهاش میآویخت.
چمران در پایان اظهار کرد: این کار ارزشمند و برپایی این نمایشگاه را تحسین میکنم و امیدوارم که دیگر عکاسان هم بیایند و آثار خود را نمایش دهند تا در آینده به کتاب و فیلم تبدیل شود و تصویری گویا باشد از جنایت دشمن صهیونیستی و آمریکایی. امروز هم جنایات دشمن ما در لبنان ادامه دارد اما آنها از منطقه اخراج خواهند شد.
پس از آن کلیپی دیگر از رشادت امدادرسانان و جنایات دشمن پخش شد.
کار زینبی اهالی رسانه همین روایتهاست
پس از آن حسین جابری انصاری مدیرعامل خبرگزاری ایرنا با درود بر مردم ایران بیان کرد: ملت ایران هم به معنای گزیده آن که مردمانی هستند که صد روز است مبعوث شدهاند و هم به معنای جامع آن که شامل ایرانیان مقیم خارج هم میشوند در جنگ تحمیلی سوم نشان دادند که نماینده این تاریخ و تمدن هستند و شایسته نام ایران و اجازه نمیدهد که تحت هیچ عنوانی شرایط غبارآلود جنگ روانی مورد سوءاستفاده دشمن قرار بگیرد.
جابری انصاری گفت: نیروهای مسلح ما نشان دادند که شایسته تجلیل و احترام هستند؛ آنها با تمام جانشان پای این میهن ایستادند. با اینکه در ساعت صفر حمله دشمن، رهبر شهید و بسیاری از فرماندهان شهید شدند، لطمهای به ساختار کشور ما وارد نشد.
مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در پایان با اشاره به این نمایشگاه ابراز کرد: در اینجا آثار چهار تن از عکاسان با کمک شهرداری تهران و بنیاد حفظ و نشر آثار وجود دارد و امیدوارم که این افتتاح، سرآغاز مجموعهای از فعالیتهای هنری و رسانهای باشد. به تعبیر معروف دکتر شریعتی، آنها که رفتهاند کار حسینی کردهاند و آنها که ماندهاند باید کار زینبی بکنند. امروز کار زینبی ما همین ایجاد زنجیرهای از چنین فعالیتهایی است.
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