به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدباقر سیدی روز چهارشنبه در آیین بزرگداشت سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی(ره) تبریز، با اشاره به جایگاه رفیع امام راحل در احیای هویت دینی و ملی ایران، اظهار کرد: امام خمینی(ره) تنها به احیای عزت و استقلال ایران اکتفا نکرد، بلکه بنیانگذار نهضتی جهانی در مسیر تحقق ظهور حضرت ولی عصر (عج) بود.
وی با تأکید بر اینکه اندیشه امام فراتر از مرزهای جغرافیایی بود، افزود: ایشان روحیه استقلالطلبی، خودباوری و زندگی عزتمندانه را در ملت ایران چنان تقویت کرد که این الگو اکنون الهامبخش بسیاری از ملتهای مظلوم جهان شده است. این همان زمینهسازی برای حکومت جهانی عدل است که امام راحل آن را آغاز کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقارن ایام سالگرد امام با عید سعید غدیر خم، گفت: مهمترین پیام غدیر، سپردن زمام حکومت به فردی صالح، شایسته و برخوردار از صفات الهی است. امام خمینی(ره) نیز مصداق بارز چنین رهبری بود که هیچگاه در مبانی و ارزشهای دینی عقبنشینی نکرد.
سیدی با بیان اینکه برای شناخت دقیق سیره امام باید ابعاد اخلاقی، سیاسی و مدیریتی ایشان را واکاوی کرد، تصریح کرد: امام خمینی(ره) نماد غیرت، شجاعت، اخلاص و پایبندی به اصول بود و در کنار التزام به اسلام، به نقش مردم در اداره جامعه باوری عمیق داشت. او هرگز اجازه نداد جریانها یا افراد خاص، دیدگاههای شخصی خود را به نام دین بر جامعه تحمیل کنند.
وی مطالعه تاریخ معاصر را برای درک صحیح جایگاه امام ضروری خواند و یادآور شد: بررسی عملکرد حکومتهای پیش از انقلاب نشان میدهد که امام خمینی(ره) چه نقش تعیینکنندهای در حفظ استقلال، عزت و هویت ملی ایفا کرده است. به گفته وی، ملت ایران امروز ثمره آن مجاهدتها را در ایستادگی برابر فشارهای خارجی مشاهده میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات ماههای اخیر خاطرنشان کرد: مردم ایران با حضور آگاهانه و مقاومت در برابر تهدیدها، بار دیگر ثابت کردند که از مکتب امام درس ایستادگی آموختهاند. آمریکا سالها تلاش کرد با تحریم و فشار، ملت ایران را وادار به عقبنشینی کند، اما اتکا به توان داخلی و روحیه مقاومت، همه توطئهها را خنثی کرد.
سیدی در پایان با تأکید بر لزوم دیپلماسی عزتمندانه گفت: هرگونه مذاکره زمانی پذیرفتنی است که قدرت و جایگاه ملت ایران را به نمایش بگذارد، همان گونه که رزمندگان و مدافعان این مرز و بوم، اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان دادند. امروز جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی است که میتواند از موضع قدرت، از منافع ملی و حقوق ملت دفاع کند.
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