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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

فروش ۶۵۳ میلیارد تومانی اموال تملیکی در استان هرمزگان

فروش ۶۵۳ میلیارد تومانی اموال تملیکی در استان هرمزگان

بندرعباس- رئیس کل دادگستری هرمزگان از فروش ۷۷ ردیف کالا به ارزش ۶۵۳ میلیارد تومان در جدیدترین مزایده اموال تملیکی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، از فروش ۶۵۳ میلیارد تومانی اموال تملیکی در یک مزایده سراسری در استان هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: این مزایده با هدف تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی برگزار شد و با استقبال گسترده متقاضیان روبه‌رو شد.

قهرمانی تصریح کرد: در این مزایده، ۷۷ ردیف کالا شامل انواع مواد شیمیایی، ماشین‌آلات راهسازی، لوازم یدکی، خودرو سواری و اقلام دیگر عرضه شد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سازمان اموال تملیکی، بر ادامه این روند تا ساماندهی کامل کالاهای موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیش‌بینی شده تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و بر این اساس قانون، صیانت از اموال عمومی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اقلام به ویژه در شرایط فعلی، علاوه بر حفظ حقوق بیت‌المال، از تضییع و خسارت به اموال عمومی و اشخاص نیز جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 6849971

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