دستیابی به رکورد فروش ۵ هزار میلیاردی در مزایده اموال تملیکی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، از برگزاری مزایده شماره ۳۰۲ سراسری اموال تملیکی در استان هرمزگان و دستیابی به رکورد فروش ۵ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریالی در جریان برگزاری آن خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطر نشان کرد: این مزایده، طی یک هفته و به صورت سراسری برگزار شد که خوشبختانه با استقبال گسترده متقاضیان شرکت در آن مواجه شد.

وی با اشاره به عرضه ۹۵ ردیف کالا شامل انواع مواد شیمیایی، ماشین آلات راهسازی، لوازم یدکی، خودرو سواری و دیگر اقلام در مزایده سراسری اموال تملیکی استان هرمزگان، تصریح کرد: این اقلام در مجموع به مبلغ ۵ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال به فروش رسیدند.

قهرمانی در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با هدایت‌های ریاست قوه قضاییه و دستورات تخصصی ایشان در هرمزگان که یکی از استان‌های هدف و مهم سازمان اموال تملیکی از نظر ورود کالا است، توفیقات بسیار خوبی حاصل شده و در نتیجه برگزاری مستمر و منظم مزایده ها، درصد بسیار زیادی از کالاهای موجود، تعیین تکلیف و از انبارها خارج شده‌اند که بر این اساس، هرمزگان رتبه نخست کشور در فروش اموال تملیکی را به خود اختصاص داده است.

وی با قدردانی از اقدامات جهادی و تلاش و پشتکار مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای ساماندهی انبارهای استان و برگزاری مستمر و منظم مزایده‌ها بر ادامه این روند تا ساماندهی ۱۰۰ درصدی کالاهای موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیش بینی شده تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی صیانت از اموال عمومی است، یادآور شد: در شرایط موجود با تعیین تکلیف این اقلام، علاوه بر حفظ حقوق بیت المال، از تضییع و خسارت به اموال عمومی و اشخاص نیز جلوگیری می‌شود.