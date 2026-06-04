محمد پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهاردهم خردادماه یادآور عروج ملکوتی رهبر فرزانه‌ای است که با اندیشه‌های بلند، ایمان راسخ و مردم‌باوری مثال‌زدنی، مسیر تازه‌ای را در تاریخ معاصر جهان گشود و عزت، استقلال و خودباوری را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

پارسا با اشاره به نقش بی‌بدیل امام خمینی(ره) در احیای ارزش‌های اصیل اسلامی و بنیان‌گذاری نهضتی مردمی افزود: امروز نیز تداوم راه آن بزرگ‌مرد تاریخ، در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)، ضامن پیشرفت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مجاهدان راه حق در جنگ رمضان تصریح کرد: این ایام فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های امام راحل و شهیدان والامقام است.

بخشدار آب‌پخش همچنین تقارن این مناسبت با دهه امامت و ولایت و فرارسیدن عید سعید غدیر خم را دارای معنایی عمیق دانست و گفت: برگزاری مستمر و باشکوه تجمعات شبانه در این ایام، جلوه‌ای ویژه از پیوند ناگسستنی مردم با فرهنگ ولایت و مسیر هدایت الهی است؛ پیوندی که سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ انسجام ملی و حرکت در مسیر تعالی کشور به شمار می‌آید.

پارسا در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام حضرت امام خمینی(ره)، فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به مردم شریف، متدین و ولایت‌مدار بخش آب پخش تبریک گفت و برای ایران اسلامی عزت، سربلندی و توفیقات روزافزون مسئلت کرد.