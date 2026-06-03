غدیر مکتبی جاودان برای ایستادگی در برابر ظلم، فساد و انحراف است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام مشترک آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان و دکتر حمید ملانوری شمسی استاندار همدان به مناسبت عید سعید غدیر خم، به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت و روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی، یادآور حقیقتی بزرگ در تاریخ اسلام است؛ حقیقتی که در آن، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) با معرفی امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان جانشین و ولیّ پس از خود، مسیر هدایت امت اسلامی را برای همیشه روشن ساخت.
غدیر، ترجمان پیوند ناگسستنی دین و رهبری الهی و مکتبی جاودان برای عدالتورزی، کرامت انسانی، وحدت امت اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم، فساد و انحراف است. این واقعه عظیم، نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه منشوری کامل برای اداره جامعه اسلامی بر پایه ارزشهای الهی و انسانی به شمار میرود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی نیازمند بازخوانی پیام غدیر و تبیین سیره علوی در عرصههای حکمرانی، اخلاق، مردمداری، عدالتگستری و دفاع از حقوق محرومان است. بیتردید تمسک به ولایت و آموزههای نورانی اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، ضامن استحکام اجتماعی، پیشرفت، تعالی فرهنگی و معنوی جامعه و زمینهساز همدلی، انسجام و اقتدار در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان خواهد بود.
اینجانبان ضمن گرامیداشت این عید بزرگ و فرخنده، فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به محضر مبارک حضرت ولیعصر(عج)، مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی)، ملت شریف ایران اسلامی و بهویژه مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار استان همدان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
امید است به برکت این عید عظیم و با الهام از سیره نورانی امیرالمؤمنین علی(ع)، در سایه وحدت، همدلی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای استان، در مسیر خدمترسانی صادقانه، رفع مشکلات مردم، توسعه همهجانبه و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، گامهای مؤثر و ماندگاری برداشته شود.
از درگاه خداوند متعال، عزت و سربلندی اسلام و مسلمین، توفیق روزافزون خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و سلامتی، سعادت و بهروزی مردم شریف استان همدان را مسئلت داریم.
حبیبالله شعبانی موثقی
نماینده ولیفقیه در استان همدان و امام جمعه همدان
حمید ملانوری شمسی
استاندار همدان
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