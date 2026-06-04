به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات بامداد هجدهم ذیالحجه، قم رنگ دیگری به خود گرفت.
شهری که در تمام طول سال میزبان دلدادگان خاندان عصمت و طهارت است، امروز بیش از همیشه در عطر ولایت و محبت امیرالمؤمنین علی (ع) غرق شده بود.
پرچمهای مزین به نام مبارک مولای متقیان بر فراز خیابانها، میدانها، مساجد و مدارس علمیه به اهتزاز درآمده بود و صدای مولودیخوانی و سرودهای ولایی از نقاط مختلف شهر به گوش میرسید و قم در این روز بزرگ نه فقط یک شهر، بلکه روایتی زنده از پیوند مردم با فرهنگ غدیر بود.
در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) نیز موج مشتاقان ولایت از ساعات اولیه گروه گروه وارد صحنهای نورانی حرم میشدند و با زمزمه نام امیرالمؤمنین (ع)، این عید بزرگ را به خاندان اهل بیت (ع) و بانوی کرامت تبریک میگفتند.
چهرههای شادمان کودکان در کنار نگاههای سرشار از معنویت سالمندان، تصویری متفاوت از وحدت نسلها در سایه محبت اهل بیت (ع) را ترسیم کرده بود.
هر گوشهای از صحنها و شبستانها جلوهای از ارادت مردم به ساحت ولایت بود و زائران در فضایی سرشار از معنویت، لحظات عید را سپری کردند.
قم یکپارچه غدیری شد
همزمان با برگزاری آیینهای حرم مطهر، سراسر شهر قم نیز جلوهای از جشن بزرگ شیعیان را به نمایش گذاشته بود.
کوچهها و خیابانها با ریسهها و پرچمهای رنگارنگ آذین شده و کتیبههایی با مضامین حدیث غدیر و فضائل امیرالمؤمنین (ع) بر سردر خانهها، مراکز فرهنگی و اماکن مذهبی نصب شده بود.
مردم در نقاط مختلف شهر با توزیع شربت، شیرینی و بستههای پذیرایی از رهگذران استقبال میکردند و فضای عمومی قم بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی عید و سرور داشت.
دیدار با سادات، حضور در منازل علما و بزرگان دینی و تبریک این عید فرخنده به خاندان پیامبر اکرم (ص) نیز از جمله سنتهایی بود که همچون سالهای گذشته در قم با شور خاصی دنبال شد.
رفتوآمد گسترده مردم در بیوت مراجع عظام تقلید، جلوهای دیگر از پیوند جامعه دینی با میراث غدیر را به نمایش گذاشت و مجالس جشن و سرور در این مراکز برقرار بود.
مدارس علمیه قم از روزهای گذشته آذینبندی شده بودند و مراسمهای متعدد جشن، سخنرانی و مدیحهسرایی در این مراکز برگزار شد.
در یکی از مهمترین برنامههای این روز، جمعی از طلاب جوان در دفاتر برخی مراجع تقلید و علما طی آیین عمامهگذاری به کسوت روحانیت درآمدند.
این مراسم که با حضور خانوادهها، اساتید و روحانیون همراه بود، جلوهای از پیوند نسل جدید طلاب با مسیر تبلیغ معارف اهل بیت (ع) و استمرار فرهنگ ولایت را به نمایش گذاشت.
طلاب و فضلای حوزههای علمیه نیز در مراسم مختلف غدیر حضور یافته و با تبیین ابعاد تاریخی و اعتقادی این واقعه بزرگ، نقش خود را در ترویج فرهنگ غدیر ایفا کردند.
مداحان اهل بیت (ع) نیز در این محافل به بیان فضائل و مناقب مولای متقیان پرداختند و سخنرانان، غدیر را به عنوان نقطه عطف تاریخ اسلام و استمرار مسیر هدایت الهی برای امت اسلامی تبیین کردند.
یکی از شاخصترین برنامههای عید ولایت در قم، برگزاری کاروان بزرگ شادی غدیر تا ظهور است.
این کاروان با حضور گسترده خانوادهها، جوانان، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) تا مسجد مقدس جمکران شکل خواهد گرفت و هزاران نفر در این اجتماع باشکوه شرکت می کنند.
در طول مسیر، موکبهای متعدد فرهنگی و پذیرایی برپا شده بود و خدمات متنوعی به زائران ارائه میشود.
ایستگاههای صلواتی، برنامههای سرود، اجرای گروههای فرهنگی و توزیع محصولات فرهنگی از جمله بخشهای مختلف این مسیر معنوی و شاد است.
شرکتکنندگان در پایان این حرکت مردمی با حضور در مسجد مقدس جمکران، بار دیگر با حضرت ولی عصر (عج) تجدید عهد خواهند کرد.
همزمان در ظهر عید غدیر، ویژه برنامه قرائت خطبه غدیریه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد و جمع کثیری از زائران و مجاوران در این مراسم حضور یافتند.
در شب گذشته نیز شهر قم جلوه ای از بیعت با ولایت بود و مردم در خیابان های این شهر عید غدیر و را جشن گرفتند و با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تجدید بیعت کردند.
از آنجا که اطعام روز عید غدیر در روایات بسیار تاکید شده، در نقاط مختلف شهر سفره اطعام روز غدیر پهن شده و از مردم پذیرایی می شود.
این شب ها نمایش خط مولا در ستایش غدیر به همت جمعی از هنرمندان استان قم در باغ موزه دفاع مقدس اکران می شود و این واقعه تاریخی در معرض دید مردم قرار می گیرد.
دسته بزرگ و بین المللی سادات نیز قرار است در شام عید غدیر از منطقه چهل اختران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها حرکت کنند و این عید بزرگ شیعیان را جشن بگیرند.
در کنار جلوههای مردمی و اجتماعی، عید غدیر در فرهنگ شیعه جایگاهی ممتاز و بیبدیل دارد.
بر اساس روایات اهل بیت (ع)، این روز از بزرگترین اعیاد اسلامی به شمار میرود و اعمال و عبادات آن از فضیلت ویژهای برخوردار است.
امام رضا (ع) روز غدیر را روز گسترش نعمتهای الهی و افزایش برکت در زندگی مؤمنان معرفی کردهاند و آن را فرصتی برای توسعه رزق و احسان به خانواده و برادران ایمانی دانستهاند.
امیرالمؤمنین علی (ع) نیز درباره فضیلت روزه این روز فرمودهاند که اگر بندهای با اخلاص کامل در روز غدیر روزه بدارد، پاداش آن به اندازهای عظیم است که همه روزهای دنیا توان برابری با آن را نخواهد داشت.
امروز قم تنها میزبان یک جشن مذهبی نبود بلکه شاهد تجلی دوباره حقیقتی بود که قرنهاست در جان شیعیان جریان دارد، حقیقتی به نام ولایت که از غدیر آغاز شد و همچنان در متن زندگی مؤمنان، الهامبخش وحدت، معنویت، عدالت و امید است.
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