سرایی: حضور مردم تبریز در غدیر، نماد استقامت و پیوند با ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالرحیم نجفقلی‌زاده سرایی، امروز پنجشنبه در آیین پیاده‌روی غدیر در تبریز اظهار کرد: هیچ‌گاه تاریخ عید غدیر سال ۱۴۰۴ از ذهن ملت بزرگ ایران و مردم تبریز فراموش نخواهد شد؛ چراکه این مراسم در روز دوم جنگ ۱۲ روزه و در شرایط بمباران شدید شهر برگزار شد و مردم با حضور گسترده خود در صحنه، ایستادگی و وفاداری‌شان را نشان دادند.

وی با بیان اینکه این حضور پرشور بیانگر روحیه ولایی و انقلابی مردم است، افزود: حضور مردم در چنین شرایطی نشان داد که در مقابل حرکت‌های دشمن مقاومت دارند و از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

سرایی با اشاره به برگزاری مراسم سال گذشته نیز گفت: طوفانی که مردم تبریز در سال قبل ایجاد کردند، ضدصهیونیستی‌ترین غدیر را در این شهر رقم زد و هیچ رویدادی در حجم و تراکم میهمانی غدیر نیست که تا این اندازه نشان‌دهنده پیوند میان امت و ولایت باشد.

وی ادامه داد: سال‌ها دشمنان از دین‌گریزی جوانان سخن می‌گفتند، اما حضور گسترده نسل جوان در این رویدادها، تمام تلاش‌های آنان را خنثی کرده است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا خاطرنشان کرد: امسال نیز حضور مردم پرشور است و موکب‌هایی که در کربلا نقش‌آفرینی می‌کردند، امروز در این میدان حضور دارند. جشن غدیر به حرمت خون شهدا به حماسه‌ای از دشمن‌ستیزی تبدیل شده است.

وی در پایان تأکید کرد: این مردم ایران هستند که واقعه عاشورا را از دل تاریخ بیرون کشیده و جهانی کرده‌اند و این روحیه دشمن‌ستیزی در ماه‌های محرم و صفر نیز تداوم خواهد داشت.