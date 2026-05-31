برگزاری نشست علمی «عقلانیت اجتماعی امام راحل در بیان امام شهید(ره)»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، همزمان با سی‌وهفتمین سالگرد عروج بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشست علمی «عقلانیت اجتماعی امام راحل در بیان امام شهید(ره)» به همت مرکز فرهنگی - دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی و با همکاری اداره‌کل روابط عمومی این نهاد برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امیری طیبی، استاد حوزه و دانشگاه، به تبیین ابعاد مختلف عقلانیت اجتماعی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) با استناد به بیانات و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.

این نشست سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن شهید صبوری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

همچنین امکان حضور برخط دانشجویان، دانشگاهیان و اعضای جهاددانشگاهی در این نشست فراهم شده است. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی http://www.roytab.ir/w/d/1742 و سایت جهاددانشگاهی به صورت مجازی در این برنامه شرکت کنند.