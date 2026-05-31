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۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

برگزاری نشست علمی «عقلانیت اجتماعی امام راحل در بیان امام شهید(ره)»

برگزاری نشست علمی «عقلانیت اجتماعی امام راحل در بیان امام شهید(ره)»

نشست علمی «عقلانیت اجتماعی امام راحل در بیان امام شهید(ره)» همزمان با سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، همزمان با سی‌وهفتمین سالگرد عروج بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشست علمی «عقلانیت اجتماعی امام راحل در بیان امام شهید(ره)» به همت مرکز فرهنگی - دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی و با همکاری اداره‌کل روابط عمومی این نهاد برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد امیری طیبی، استاد حوزه و دانشگاه، به تبیین ابعاد مختلف عقلانیت اجتماعی در اندیشه حضرت امام خمینی(ره) با استناد به بیانات و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی خواهد پرداخت.

این نشست سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۳۰ صبح در سالن شهید صبوری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار می‌شود.

همچنین امکان حضور برخط دانشجویان، دانشگاهیان و اعضای جهاددانشگاهی در این نشست فراهم شده است. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی http://www.roytab.ir/w/d/1742 و سایت جهاددانشگاهی به صورت مجازی در این برنامه شرکت کنند.

کد مطلب 6845641
زهرا سیفی

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