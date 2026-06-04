به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه مراسم بزرگ جشن عید سعید غدیر در حسینیه صاحبالزمان شهرستان بهاباد برگزار شد.
این مراسم در فضایی معنوی و همراه با شور و نشاط مردمی برگزار شد و شرکتکنندگان با گرامیداشت عید امامت و ولایت، یاد و نام واقعه بزرگ غدیر را پاس داشتند.
در این آیین، برنامههای شاد و متنوعی از جمله اجرای سرود، مداحی و مولودیخوانی اجرا شد. همچنین پخش کلیپهای مناسبتی از دیگر بخشهای این مراسم بود که با استقبال حاضران همراه شد.
این مراسم با هدف تبیین جایگاه عید غدیر خم و تقویت فرهنگ ولایتمداری در جامعه برگزار شد.
نظر شما