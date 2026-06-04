  1. استانها
  2. یزد
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

جشن بزرگ غدیر خم در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) بهاباد برگزار شد

جشن بزرگ غدیر خم در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) بهاباد برگزار شد

یزد - جشن بزرگ عید سعید غدیر خم با حضور سادات و اقشار مختلف مردم در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) شهرستان بهاباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه مراسم بزرگ جشن عید سعید غدیر در حسینیه صاحب‌الزمان شهرستان بهاباد برگزار شد.

این مراسم در فضایی معنوی و همراه با شور و نشاط مردمی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با گرامیداشت عید امامت و ولایت، یاد و نام واقعه بزرگ غدیر را پاس داشتند.

جشن بزرگ غدیر خم در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) بهاباد برگزار شد

در این آیین، برنامه‌های شاد و متنوعی از جمله اجرای سرود، مداحی و مولودی‌خوانی اجرا شد. همچنین پخش کلیپ‌های مناسبتی از دیگر بخش‌های این مراسم بود که با استقبال حاضران همراه شد.

جشن بزرگ غدیر خم در حسینیه صاحب‌الزمان (عج) بهاباد برگزار شد

این مراسم با هدف تبیین جایگاه عید غدیر خم و تقویت فرهنگ ولایت‌مداری در جامعه برگزار شد.

کد مطلب 6850128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها