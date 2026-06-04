امام جمعه بهاباد: واقعه غدیر، سند زنده امامت و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر پنجشنبه در مراسم جشن عید سعید غدیر خم با تبریک این عید بزرگ، غدیر را محور هویت دینی و مکتب سیاسی اسلام دانست و اظهار داشت: عید غدیر فقط یک جشن مذهبی نیست، بلکه روزی است که پیامبر اکرم(ص) به فرمان الهی مسیر هدایت امت اسلامی را برای همیشه روشن کردند. واقعه غدیر سند زنده امامت و ولایت است و نشان می‌دهد اسلام بدون ولایت به کمال و استمرار حقیقی خود نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه ولایت ستون اصلی انسجام جامعه اسلامی است، افزود: اگر جامعه‌ای بخواهد در برابر تهدیدها، اختلاف‌ها و فشارها پایدار بماند، باید حول محور ولایت و ارزش‌های الهی متحد باشد. غدیر به ما می‌آموزد مسیر حق، مسیر تبعیت از امام عادل و الهی است.

وی با اشاره به شرایط حساس امروز جهان، بر ضرورت حفظ هوشیاری، همدلی و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت، اتحاد و اعتماد به ظرفیت‌های داخلی هستیم. ملت ایران در سال‌های گذشته نشان داده است که با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و وحدت می‌تواند از سخت‌ترین شرایط عبور کند.

امام جمعه بهاباد عید غدیر را پیام‌آور عدالت، کرامت، همبستگی و مسئولیت‌پذیری دانست و تصریح کرد: برای دستیابی به جامعه‌ای مقتدر و پیشرو، باید فرهنگ غدیری در رفتار فردی و اجتماعی جاری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تجدید یاد و خاطره امام خمینی(ره)، ایشان را مظهر تجلی روح ولایت در عصر حاضر توصیف کرد و گفت: امام راحل شخصیتی فراتر از مرزهای زمان و مکان بود و مسیر انقلاب اسلامی همان مسیر نورانی است که ایشان با ایثار و جان‌فشانی آغاز کردند.