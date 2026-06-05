به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یزد ضمن سفارش به تقوا و پرهیز از گناه اظهار کرد: انسان مخلوق خداوند است و سرانجام به سوی او بازمی‌گردد؛ از این رو همه اعمال انسان باید در مسیری باشد که او را به خدا نزدیک کند.

وی افزود: هدف از خلقت انسان رسیدن به قرب الهی است و حرکت‌های دنیایی زودگذرند، در حالی که آنچه باقی می‌ماند خداوند و اعمال انسان است که به عنوان ذخیره‌ای برای قیامت محسوب می‌شود.

امام جمعه یزد با اشاره به آیه الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی‌ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» افزود: انسان باید در همه حال به یاد خدا باشد و بداند که خداوند ناظر بر اعمال اوست. وی تفکر در آفرینش آسمان‌ها و زمین و نعمت‌های الهی را ضروری دانست و تأکید کرد که این نعمت‌ها برای استفاده در مسیر الهی آفریده شده‌اند.

آیت‌الله ناصری ادامه داد: اندیشیدن در خلقت و شناخت خداوند موجب می‌شود انسان از گناه دوری کند و نگرانی نسبت به رزق و روزی نداشته باشد.

وی گفت: کسانی که مرتکب گناه می‌شوند در حقیقت عظمت خداوند را درک نکرده‌اند و همه انسان‌ها باید به سرانجام و عاقبت خود بیندیشند و وسوسه‌های شیطان و نفس را بر اوامر الهی مقدم ندانند.

امام جمعه یزد در خطبه دوم از حضور و همراهی مردم و جوانان در صحنه‌های اجتماعی قدردانی کرد و گفت: حدود صد شبانه‌روز است که مردم در خیابان‌ها حضور دارند و این حضور نشان‌دهنده حمایت مردم از اسلام و انقلاب است.

امام جمعه یزد با اشاره به تحولات ایجاد شده پس از شهادت رهبر شهید اظهار داشت: به برکت خون رهبر شهید، تحول بزرگی در جامعه شکل گرفت و بسیاری از مردم نسبت به مسئولیت خود آگاه شدند و در حمایت از اسلام و انقلاب به میدان آمدند.

وی همچنین با اشاره به ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران گفت: آمریکا تصور می‌کرد در مدت کوتاهی می‌تواند ایران را شکست دهد و برای این هدف هزینه‌ها و تجهیزات زیادی صرف کرد، اما به برکت حضور و ایستادگی مردم، تمامی این توطئه‌ها خنثی شد.

آیت‌الله ناصری افزود: دشمنان تلاش داشتند با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، مردم ایران را دچار کمبود و محاصره اقتصادی کنند، اما با عنایت الهی و مقاومت مردم در این زمینه نیز ناکام ماندند.

وی در ادامه با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: اظهارات متناقض مقامات آمریکایی، از جمله سخنان مختلف درباره جنگ و صلح، بخشی از عملیات رسانه‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و مردم باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد تأکید کرد: حضور مردم در میدان و خیابان‌ها نبرد با دشمن است و عبادت محسوب می شود و باید به دور از گناه و تفرقه و اختلاف افکنی باشد و نباید با تهمت زدن به یکدیگر یا مسؤلان به اختلافات دامن زد.

وی با یادآوری توصیه‌های رهبر شهید درباره ضرورت وحدت و همدلی گفت: نباید به بهانه‌های مختلف یکدیگر را طرد کنیم، بلکه باید با نصیحت و جذب، دیگران را به مسیر درست دعوت کنیم.

امام جمعه یزد همچنین درباره موضوع مذاکره بیان کرد: اگر مذاکره با عزت و قدرت همراه باشد و بتوان از طریق آن حقوق ملت را به دست آورد، اشکالی ندارد و جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده که به دنبال جنگ نیست.

وی در پایان با اشاره به سالروز قیام ۱۵ خرداد گفت: در صحنه ۱۵ خرداد در تهران حضور داشته و از نزدیک فداکاری مردم را دیده ام و این روز باید همواره گرامی داشته شود. این روز آغاز حرکت بزرگ مردم بود و باید همواره زنده نگه داشته شود.