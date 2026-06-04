واکنش ترامپ به طرح محدود شدن اختیارات او در جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رأی‌گیری شب گذشته مجلس نمایندگان این کشور برای محدود کردن اختیارات او در جنگ با ایران واکنش نشان داد.

ترامپ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خودش موسوم به تروث سوشال نوشت: مجلس نمایندگان دیروز در یک رأی‌گیری بی‌معنی، با حضور ۴ جمهوری‌خواه بد و تمام دموکرات‌ها، به محدود کردن اختیارات جنگی من رأی داد، درست در بحبوحه مذاکرات نهایی من برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران. چه کسی چنین کار غیرمیهن‌پرستانه‌ای انجام می‌دهد. آنها می‌دانند مذاکرات در چه مرحله‌ای است.

ترامپ بار دیگر با پیش کشیدن بحث پیروزی های خیالی خود افزود: دموکرات‌ها گرفتار سندرم جنون ترامپ هستند. آنها ترجیح می‌دهند کشورمان شکست بخورد تا اینکه به من یک پیروزی دیگر، از پیروزی‌های بسیار برسم.

وی با اشاره به رأی مثبت چهار جمهوری خواه به مصوبه محدود شدن اختیاران جنگی او نوشت: چهار جمهوری‌خواه، این یک داستان کاملاً متفاوت است، آنها خودنما هستند! آنها باید از خودشان خجالت بکشند. ماگا!!!»