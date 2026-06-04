ادعای تکراری ترامپ درباره نابودی توان نظامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعاهای بی اساس خود گفت که این کشور توان نظامی و پدافندی ایران را نابود کرده است.
ترامپ همچنین مدعی شد که برای امنیت تنگه هرمز نیازی به کمک ناتو ندارد.
وی افزود: بدون حمایتهای نظامی آمریکا، اوکراین نه تنها نمیتوانست امروز مبارزه کند، بلکه حتی یک روز نیز در برابر تهاجم پایداری نمیکرد.
ادعای رئیسجمهور آمریکا درباره نابودی توان نظامی ایران در حالی مطرح شده است که نیروهای مسلح کشورمان در روزهای گذشته در پاسخ به تعرض تروریستهای آمریکایی، مواضع آنها در برخی از کشورهای منطقه را هدف قرار دادند.
ترامپ در ادامه گفت که ایرانیها هرگز به سلاح هستهای دست نخواهند یافت.
وی افزود: اگر ایران سربازان آمریکایی را بکشد، این اقدام میتواند دلیل بسیار محکمی برای ازسرگیری عملیات نظامی باشد.
ترامپ مدعی شد که آمریکا از طریق فضا سایتهای هستهای ایران را زیر نظر دارد و هر کسی که به آنها نزدیک شود، با واکنش مناسب و شدید مواجه خواهد شد.
رئیسجمهور آمریکا در خصوص اعزام نیروهای ویژه برای تصاحب مواد هستهای ایران مدعی شد که این موضوع مورد بررسی قرار گرفته اما وی از ورود به موقعیتی مشابه با دوران جیمی کارتر خودداری کرده است.
ترامپ درباره اوضاع لبنان نیز گفت: اتفاقاتی در این خصوص در حال رخ دادن است و بر اساس باور وی، پیشرفتهایی در این زمینه حاصل شده است.
وی در خصوص درباره ارتباط جنگ لبنان و ایران گفت: اگرچه پرونده لبنان تا حدودی متفاوت است، اما همچنان به ایران مرتبط میشود.
رئیسجمهور آمریکا گفت که با نتانیاهو و حزبالله گفتگو کرده است و پیشرفتهایی در زمینه پایان دادن به این درگیری حاصل شده است.
رئیسجمهور آمریکا خطاب خبرنگاران گفت که آنها به زودی متوجه خواهند شد که توافق با ایران چیست.
وی مدعی شد: بخش اصلی این توافق این است که تنگه هرمز به سرعت باز خواهد شد.
ترامپ گفت که کشورش بعد از به پایان رساندن موضوع در ایران به سراغ کوبا خواهد رفت.
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