آغاز برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهمانی کیلومتری عید غدیر عصر پنجشنبه در شهر کرمانشاه آغاز شد و هماکنون با حضور گسترده شهروندان، هیئات مذهبی، گروههای مردمی و فرهنگی در مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیتالله کاشانی در حال برگزاری است.
این جشن بزرگ مردمی از حوالی ساعت ۱۷ بهطور رسمی آغاز شده و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده تا ساعت ۲۱ ادامه خواهد داشت. از ساعات ابتدایی صبح پنجشنبه، مواکب مردمی در مسیر تعیینشده مستقر شدند تا مقدمات لازم برای برگزاری مراسم، پذیرایی و خدمترسانی به شرکتکنندگان فراهم شود.
در مسیر برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر، فضای عمومی شهر رنگ و بوی عید ولایت به خود گرفته و شهروندان در بخشهای مختلف مسیر در برنامههای فرهنگی و مذهبی مشارکت دارند. اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، مذهبی، مولودیخوانی، توزیع نذورات و برنامههای ویژه خانوادهها و کودکان از بخشهای مختلف این مراسم است که از ساعت ۱۵ آغاز شده و تا پایان برنامه ادامه دارد.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده برای این جشن مردمی، ۱۱۰ موکب در مسیر برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر مستقر شدهاند و خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه میکنند. این مواکب با مشارکت گروههای مردمی، هیئات مذهبی و تشکلهای فرهنگی از ساعات اولیه روز فعالیت خود را آغاز کردهاند.
مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه با مشارکت گسترده هیئات مذهبی، گروههای فرهنگی، تشکلهای مردمی و عاشقان اهلبیت (ع) برگزار شده و یکی از جلوههای مردمی گرامیداشت عید سعید غدیر خم به شمار میرود.
برنامهریزی برای برگزاری جشنهای عید غدیر تنها محدود به مرکز استان نیست و همزمان در دیگر شهرستانهای کرمانشاه نیز برنامههای مختلفی با محوریت مشارکت مردمی در حال برگزاری است.
مهمانی کیلومتری غدیر در کرمانشاه اکنون در مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیتالله کاشانی ادامه دارد و شهروندان میتوانند تا ساعت ۲۱ در این جشن بزرگ مردمی حضور یافته و از برنامههای فرهنگی، مذهبی و خدمات مواکب بهرهمند شوند.
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