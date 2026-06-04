به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجشنبه ۱۴ خرداد ماه، تجمع امت حزباللّه در بیعت با امامین انقلاب اسلامی، محکومیت حملات آمریکایی و صهیونی طی جنگ رمضان، حمایت از عملیاتهای مقتدرانه و شکوهمند نیروهای مسلح در شهرها و مناطق مختلف استان لرستان برگزار میشود.
تجمع در خرمآباد در ۸ نقطه مختلف
در خرمآباد، این تجمع در ساعات و مکانهای زیر برگزار میشود:
ساعت ۲۱: خیابان انقلاب
ساعت ۲۱: میدان امام حسین(ع)
ساعت ۲۱: گلدشت شرقی، بلوار چهارباغ
ساعت ۲۰:۳۰: میدان امام خمینی(ره)
ساعت ۲۰:۳۰: از کوی فلسطین تا میدان امام (ره)
ساعت ۲۰:۳۰: میدان اسدآبادی
ساعت ۲۱:۳۰: میدان بزرگ محله پشت بازار
ساعت ۲۱:۳۰: کیو، فاز یک، مسجد امام هادی(ع)
زمان و مکان برگزاری تجمع در سایر شهرستانها
در بروجرد، تجمع در ساعت ۲۰ از میدان قیام به سمت میدان تختی، ساعت ۲۲ در سه راه جعفری (آستان مقدس امامزاده ابوالحسن(ع)) و ساعت ۲۲:۳۰ به صورت موتوری و خودرویی از مسجد حضرت ولیعصر(عج) تا میدان تختی برگزار میشود.
در الیگودرز، ساعت ۲۱ از میدان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع برگزار میشود.
در کوهدشت، ساعت ۲۰ در مسجد صاحب الزمان(عج) و ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
در دورود، ساعت ۲۱ در میدان ولایت (مصلی)، میدان امام حسین(ع) و خیابان صفا برگزار میشود.
در سلسله، ساعت ۲۰:۳۰ در جوانمرد (چهارراه اداره برق به سمت جایگاه مرکزی روبروی بانک مرکزی) و ساعت ۲۱ از مسجد امام رضا(ع) تا مکان تجمع چهارراه مرکزی (بانک ملی) برگزار میشود.
در ازنا، ساعت ۲۰ در پارک ملت، مسجد سیدالشهدا، میدان شهید میرصفی، بلوار شهید رجایی تا پارک ملت، حسینیه سیدالشهدا(ع) تا مصلی امام حسین(ع) شهر مومنآباد، مسجد ولیعصر(عج) شهر مومنآباد و بخش جاپلق برگزار میشود.
در پلدختر، ساعت ۲۰ (رژه موتوری و خودرویی) از میدان شهید بهشتی تا تجمع مطهری جنوبی، ساعت ۲۱ در خیابان مطهری جنوبی (جلوی آتشنشانی) و ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار امام خمینی(ره) برگزار میشود.
در دلفان، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) برگزار میشود.
در رومشکان، ساعت ۲۱ در چغابل (چهارراه شهید سلیمانی)، ساعت ۲۰:۳۰ در روستاهای بازوند اصل و رنگین بان، ساعت ۲۱ در دوراهی بازوند (مسجد امام حسین(ع)) و ساعت ۲۱:۳۰ در سوری (روبهروی مسجد امام رضا(ع)) برگزار میشود.
در معمولان، ساعت ۲۰:۳۰ در بلوار امام خمینی(ره) و روبهروی بانک کشاورزی برگزار خواهد شد.
در ازنا_سکوند، ساعت ۲۰:۳۰ در روستای سردارآباد (مسجد امام حسین(ع)) برگزار میشود.
در بیرانشهر، ساعت ۲۰:۳۰ روبهروی مصلی برگزار خواهد شد.
در ویسیان، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام حسین(ع) (روبهروی اداره آموزش و پرورش) برگزار میشود.
در زاغه، ساعت ۲۰:۳۰ در میدان امام خمینی برگزار میشود.
تجمع در چگنی، فیروزآباد، سپیدشت، ونایی و سیلاخور
در چگنی، ساعت ۱۷ در دهستان تشکن (مسجد صاحب الزمان)، ساعت ۲۰:۳۰ در سراب دوره (روبهروی مصلی)، ساعت ۲۰:۳۰ در ویسیان (میدان امام حسین(ع))، ساعت ۲۰:۳۰ در مسجد روستای شاهیوند خانه سرخ، ساعت ۲۰:۳۰ در گندابه (مسجد سید الشهدا(ع))، ساعت ۲۱ در چم داوود (مسجد امیرالمؤمنین(ع)) و ساعت ۲۱:۳۰ در چم خوشه (مسجد چهارده معصوم(ع)) برگزار میشود.
در فیروزآباد، ساعت ۲۰:۳۰ روبهروی آبفا، در سپیدشت، ساعت ۲۱ مقابل بیمارستان امام خمینی(ره)، در ونایی، ساعت ۲۰ در گلزار شهدا و در سیلاخور، ساعت ۲۰:۳۰ در چالانچولان (میدان شهدا) برگزار میشود.
بنابراین گزارش، تجمع امت حزباللّه در شهرها و مناطق مختلف استان لرستان، فرصتی برای تجدید بیعت با امامین انقلاب اسلامی، محکومیت حملات آمریکایی و صهیونی، حمایت از نیروهای مسلح و اعلام انزجار از جنایات دشمنان است.
از عموم مردم ولایتمدار دعوت شده است با حضور گسترده خود، حمایت قاطع خود را از نظام و رهبری به نمایش بگذارند.
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