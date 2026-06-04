به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان، با حضور در جایگاه ارتباط مردمی (سامد) به صورت چهره به چهره پاسخگوی سؤالات و مطالبات شهروندان خواهد بود.

این برنامه پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ در حاشیه تجمع شبانه مردم خرم‌آباد برگزار می‌شود.

محل برگزاری این میز ارتباطات مردمی، خرم‌آباد، خیابان انقلاب، نبش کوچه آراسته ۳ است.

از مردم خرم‌آباد دعوت شده است در این برنامه شرکت کرده و مسائل، پیشنهادها و درخواست‌های خود را به صورت مستقیم با مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان مطرح کنند.