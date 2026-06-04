فراخوان چهل‌ و یکمین دوره شب‌ شعر عاشورا فارس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد برگزاری چهل‌ و یکمین دوره شب‌شعر عاشورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این دوره از رویداد ادبی عاشورایی در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

بر اساس این فراخوان، موضوع اصلی این دوره با محوریت عبارت «أیْنَ الطّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلاءَ» و با تأکید بر مفهوم «امام زمان (عج)؛ منتقم عاشورا» تعیین شده است.

همچنین با توجه به محدودیت زمانی اعلام‌شده، مهلت ارسال آثار تمدید نمی‌شود.

بر اساس ضوابط اعلامی، شاعران می‌توانند با مطالعه کتاب «آن ناگهان» اثر دکتر محمدرضا سنگری، برداشت‌های معرفتی خود را در قالب شعر ارائه کنند؛ با این توضیح که آثاری که صرفاً به موضوع «امام زمان (عج)» بدون پیوند با محور اعلامی بپردازند در اولویت انتخاب قرار نخواهند گرفت.

در این فراخوان آمده است که هر شاعر مجاز به ارسال حداکثر سه اثر است و آثار ارسالی نباید پیش‌تر در کنگره‌ها یا سوگواره‌های دیگر حائز رتبه شده باشند.