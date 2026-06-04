خبرگزاری مهر، گروه استان ها: از همان ابتدای خیابان امام خمینی(ره)، بوی شربت گلاب و چای تازه دم در هوا پیچیده است. صدای سرودهای شاد غدیری از بلندگوهای موکبها به گوش میرسد و پرچمهای سبز و سفید در دو سوی خیابان به اهتزاز درآمدهاند. کودکان با پرچمهای کوچک در دست در میان جمعیت میدوند و خانوادهها آرامآرام خود را به مسیر اصلی مهمونی میرسانند.
هرچه پیش میرویم، جمعیت بیشتر میشود. موکبداران با لبخند از مردم استقبال میکنند. یکی شربت تعارف میکند، دیگری شیرینی و شکلات میان کودکان توزیع میکند و چند قدم آنسوتر گروهی از نوجوانان مشغول خدمترسانی هستند. اینجا همه میزباناند و همه مهمان.
امسال مهمونی کیلومتری غدیر با حضور تعداد زیادی از موکبهای مردمی در مسیر خیابان خمینی برگزار شده است؛ موکبهایی که هرکدام به همت مردم، هیئات مذهبی، گروههای جهادی، اصناف و خانوادهها برپا شدهاند تا جلوهای از عشق به امیرالمؤمنین(ع) را به نمایش بگذارند.
غدیر؛ روایتی از همدلی مردم
محمد قربانی که به همراه خانوادهاش در این مراسم حضور یافته، به خبرنگار مهر، میگوید: هر سال در برنامههای غدیر شرکت میکنم اما امسال حال و هوای دیگری دارد. وقتی این حجم از مردم را میبینم که با عشق و بدون هیچ چشمداشتی در حال خدمت هستند، احساس میکنم غدیر فقط یک جشن نیست؛ یک نمایش بزرگ از همدلی مردم است.
وی ادامه میدهد: در مسیر هر چند قدم یک موکب وجود دارد. از پیرمردی که آب خنک دست مردم میدهد تا نوجوانی که با شور و اشتیاق مشغول پذیرایی است. این صحنهها برای من بسیار ارزشمند است و نشان میدهد فرهنگ خدمت در جامعه ما زنده است.
این شهروند گرگانی گفت: فرزندانم هم از حضور در این جشن لذت میبرند. به نظرم مهمترین دستاورد این برنامهها انتقال محبت اهلبیت(ع) و فرهنگ مهربانی به نسل جدید است.
جشنی که مردم آن را ساختهاند
در بخش دیگری از مسیر، زهرا حسینی در کنار خانواده خود مشغول تماشای برنامههای فرهنگی است. وی معتقد است مهمونی غدیر امروز به یک رویداد اجتماعی بزرگ تبدیل شده است.
وی میگوید: وقتی از ابتدای مسیر تا اینجا حرکت میکنیم، در هر موکب جلوهای از هنر، خلاقیت و محبت مردم را میبینیم. این برنامهها فقط توزیع غذا و شربت نیست؛ پشت هر موکب ساعتها تلاش و عشق مردم قرار دارد.
حسینی ادامه میدهد: نکته زیبای این مراسم حضور خانوادههاست. کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان همه کنار هم هستند. این همدلی چیزی است که جامعه امروز به آن نیاز دارد.
وی میگوید: غدیر بهانهای شده تا مردم فارغ از دغدغههای روزمره چند ساعتی کنار هم باشند، شادی کنند و محبت خود را به امیرالمؤمنین(ع) نشان دهند.
نسل جوان در میدان خدمت
کمی آنطرفتر علی یوسفی دانشجوی ۲۲ سالهای است که به عنوان خادم در یکی از موکبها فعالیت میکند. وی از ساعات ابتدایی جشن در حال خدمترسانی به مردم است.
وی میگوید: چند روز است که برای آمادهسازی موکب وقت گذاشتهایم. خستگی وجود دارد اما وقتی لبخند مردم را میبینیم همه خستگیها از بین میرود.
یوسفی ادامه میدهد: بسیاری از دوستان من هم در موکبهای مختلف مشغول فعالیت هستند. این حضور نشان میدهد جوانان نسبت به ارزشهای دینی و اجتماعی بیتفاوت نیستند و دوست دارند در چنین برنامههایی نقش داشته باشند.
این دانشجو گفت: غدیر برای ما فقط یک مناسبت مذهبی نیست؛ فرصتی است برای خدمت، برای کنار هم بودن و برای تجربه حس زیبای مشارکت اجتماعی.
با فرارسیدن ساعات پایانی روز، همچنان سیل جمعیت در مسیر مهمونی کیلومتری غدیر جریان دارد. خیابان امام خمینی(ره) غرق در نور، پرچم و لبخند است؛ مسیری که در آن مردم نه تنها مهمان، بلکه میزبان بزرگترین جشن ولایت شدهاند و روایت دیگری از همدلی و عشق به امیرالمؤمنین(ع) را رقم میزنند.
مهمونی کیلومتری غدیر در گرگان تنها یک جشن مذهبی نیست؛ رویدادی است که در آن مردم با هر سن، سلیقه و جایگاهی کنار یکدیگر قرار میگیرند و جلوهای از همدلی، مشارکت اجتماعی و ارادت به اهلبیت(ع) را به نمایش میگذارند. آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، حضور پررنگ مردمی است که خود بانی و میزبان این جشن بزرگ هستند.
غدیر در چنین صحنههایی از یک واقعه تاریخی فراتر میرود و به روایتی زنده از وحدت، مهربانی و مسئولیتپذیری اجتماعی تبدیل میشود؛ روایتی که هر سال پرشورتر از گذشته در قلب شهرها جریان مییابد و نشان میدهد فرهنگ ولایت همچنان در متن زندگی مردم حضور دارد.
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