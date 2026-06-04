به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بهزادی رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب شامگاه پنجشنبه از جمعآوری و توقیف فرآورده غیرمجاز موسوم به «کرم کاکائو یا شکلات کینگ» از سطح عطاریهای بخش توکهور و هشتبندی خبر داد.
وی اظهار کرد: در پی تشدید بازرسیهای بهداشتی توسط کارشناسان سلامت محیط و کار، این فرآورده که فاقد مجوزهای قانونی و بهداشتی لازم برای عرضه است، از سطح عطاریهای منطقه جمعآوری و توقیف شد.
بهزادی افزود: این محصول در برخی عطاریها با ادعای افزایش وزن به فروش میرسد، در حالی که از سوی مراجع ذیصلاح بهداشتی به عنوان فرآوردهای غیرمجاز شناخته شده و مصرف آن میتواند عوارض جدی برای سلامت افراد به همراه داشته باشد.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان میناب با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات مصرف فرآوردههای فاقد مجوز، تصریح کرد: برخی از این محصولات با تبلیغات فریبنده و ادعاهای غیرعلمی عرضه میشوند و سلامت مصرفکنندگان را در معرض خطر قرار میدهند.
وی همچنین هشدار داد: نگهداری، عرضه و فروش این فرآورده غیرمجاز تخلف محسوب میشود و در صورت مشاهده، مطابق ضوابط و مقررات بهداشتی با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
بهزادی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده عرضه این محصول یا سایر فرآوردههای مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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