https://mehrnews.com/x3cfck ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ کد مطلب 6850509 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۲ تجمع یاسوجی ها به نودو ششمین شب رسید یاسوج- تجمع یاسوجی ها در شب های اقتدار و حماسه به نود و ششمین قرار رسید. دریافت 29 MB کد مطلب 6850509 کپی شد مطالب مرتبط استقبال پرشور و گسترده مردم ياسوج از رئيس جمهور جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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