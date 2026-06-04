به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، در سالروز ارتحال بنیان‌گذار کبیر انقلاب، با بازخوانی میراث فکری امام و اشاره به فقدان رهبر شهید؛ یگانه مفسر مکتب امام در صفحه شخصی خود نوشت: امام حکیم ما علم و عرفان عمیق خود را به متن زندگی اجتماعی آورد. سالگرد ارتحال آن حقیقت همیشه زنده، یادآور زندگی الهی وشجاعانه‌ای است که به تأسی از امیرالمؤمنین(ع) وبا ایستادگی دربرابر زورگویان، روحی تازه در کالبد جامعه دمید.



وی افزود: هنوز از سر چشمه‌ این زنجیره‌ نورانی سیراب نشده بودیم که رهبر شهیدمان، یگانه مفسر مکتب امام، از میان ما رفت؛ همو که تجلیل واقعی از امام را با عینیت بخشی به اندیشه‌های ایشان به عمل آورد. رهبری که خود امتداد سرخ این مسیر شد و با شهادتش، اخلاص وشجاعت را معنا کرد. هر چند که این فقدان و سوگ بسیار سخت وطاقت فرساست، اما دل روشن است که نهضت خمینی همچنان ادامه دارد.