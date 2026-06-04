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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲

مهمانی با شکوه کیلومتری در تاکستان

مهمانی با شکوه کیلومتری در تاکستان

تاکستان- شامگاه پنجشنبه مردم تاکستان نیز با برگزاری جشن خیابانی با شکوهی، عید غدیر را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6850561

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