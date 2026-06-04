https://mehrnews.com/x3cfdp ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6850561 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ مهمانی با شکوه کیلومتری در تاکستان تاکستان- شامگاه پنجشنبه مردم تاکستان نیز با برگزاری جشن خیابانی با شکوهی، عید غدیر را گرامی داشتند. دریافت 12 MB کد مطلب 6850561 کپی شد مطالب مرتبط جشن نور تهران بیعت دوباره مردم بندرعباس با رهبر معظم انقلاب در حاشیه مهمونی غدیر رکوردشکنی تبریزیها در همایش بزرگ پیادهروی عید غدیر اجتماع غدیر تا ظهور در مسجد مقدس جمکران برچسبها قزوین مهمونی کیلومتری غدیر 1405 تاکستان
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