به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی عید غدیر با شعار «بعثت امت در امتداد غدیر» عصر پنجشنبه همزمان با عید سعید غدیر خم با حضور گسترده شهروندان تبریزی و دوستداران اهل بیت (ع) برگزار شد.

در این رویداد، شهروندان تبریزی با استقبال گسترده و ثبت‌نام بیش از ۱۰۷ هزار نفر در قرعه‌کشی برنامه، در مسیرهای تعیین‌شده حضور یافتند و ضمن مشارکت در برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده از سوی شهرداری تبریز، در این آیین مردمی شرکت کردند.

این پیاده‌روی از ساعت ۱۵ روز پنجشنبه در مسیر چهارراه فجر تا چهارراه شهید بهشتی آغاز شد و در ساعت ۱۷ با تجمع شرکت‌کنندگان در سنگفرش ارتش شمالی به اوج خود رسید.

در طول مسیر، برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با هدف تقویت نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ علوی با مشارکت شهرداری تبریز، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد. همچنین غرفه‌ای ویژه به یاد شهدای جنگ رمضان برپا شده بود که مورد توجه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

در حاشیه این همایش، مواکب فرهنگی مختلفی نیز برپا شد که فضای معنوی مراسم را پررنگ‌تر کرد. در بخش جوایز این برنامه نیز ۳۱۳ دستگاه دوچرخه و ۳۱۳ سفر زیارتی به کربلای معلی به قید قرعه به شرکت‌کنندگان اهدا شد. همچنین برای زوج‌هایی که در ایام عید غدیر زندگی مشترک خود را آغاز کنند، هدیه نقدی ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، اسامی برندگان جوایز این رویداد به‌زودی منتشر می‌شود و زمان و مکان اهدای جوایز نیز از سوی شهرداری تبریز اعلام خواهد شد. همچنین از شهروندان خواسته شده است از مراجعه حضوری در این خصوص خودداری کنند.

زوج‌های جوان نیز می‌توانند برای دریافت هدیه ویژه ازدواج در ایام عید غدیر از طریق سامانه به نشانی: https://formafzar.com/form/ghadir_ez طرح «قربان تا غدیر» ثبت‌نام کنند.