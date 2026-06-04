ایمان غدیری و ولایی ضامن پیروزی و امنیت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دهقان کریم‌آباد شب پنجشنبه در جشن ۲۵۰۰ نفری عید غدیر در بخش آسفیچ شهرستان بهاباد، با تبریک عید سعید غدیر خم اظهار کرد: غدیر ریشه و اساس تمام پیروزی‌های تاریخ اسلام و تبلور حقیقت حق و باطل است و مسیر هدایت بشر با ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) و اهل‌بیت(ع) در این روز تثبیت شد.

وی با اشاره به میراث ماندگار رهبری امام خمینی(ره) افزود: استواری بر خط ولایت همان راهی است که ایران اسلامی را در برابر چالش‌ها و تهدیدهای بزرگ حفظ کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بهاباد همچنین با یادآوری روزهای دفاع مقدس گفت: رزمندگان اسلام در سخت‌ترین شرایط و حتی در ایام ماه مبارک رمضان با روحیه‌ای سرشار از ایمان و معنویت در جبهه‌ها حضور داشتند.

وی با اشاره به عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: همان ایمان غدیری و ولایی بود که در عملیات‌های بزرگ و در تنگه هرمز راه را برای پیروزی باز کرد و امروز نیز می‌تواند ضامن امنیت و اقتدار ملت ایران باشد.

دهقان تأکید کرد: تا زمانی که ولایت در جامعه اسلامی زنده باشد، دشمنان راهی برای ضربه زدن نخواهند داشت و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ولایت مسیر انقلاب اسلامی را تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف در کشور گفت: دشمنان در همه راهبردهای خود ناکام مانده‌اند و امروز به دنبال التهاب‌آفرینی و اختلاف‌افکنی هستند، اما غدیر با محوریت ولایت موجب تقویت اتحاد و همدلی در جامعه می‌شود.