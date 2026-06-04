توزیع هزاران پرس غذا و نان وقفی در یزد؛تنورهایی که به عشق ولایت گرم شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: عید غدیر خم در فرهنگ اسلامی یادآور واقعه‌ای بزرگ در تاریخ اسلام است؛ روزی که پیامبر اکرم(ص) در سرزمین غدیر خم، حضرت علی(ع) را به عنوان ولی و جانشین خود به مسلمانان معرفی کردند.

این روز در میان شیعیان به عنوان «عید ولایت» شناخته می‌شود و گرامی‌داشت آن با اعمالی همچون اطعام مؤمنان، کمک به نیازمندان و گسترش مهربانی در جامعه توصیه شده است. از همین رو در طول سال‌های گذشته، بسیاری از نیکوکاران با وقف اموال خود تلاش کرده‌اند تا این سنت نیکو در روز غدیر زنده بماند و مردم از برکات آن بهره‌مند شوند.

همزمان با عید سعید غدیر خم، در نقاط مختلف استان یزد آیین اطعام غدیری با اجرای نیات واقفان خیراندیش برگزار شد و هزاران قرص نان و غذای گرم میان مردم توزیع شد؛ اقدامی که جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق فرهنگ وقف با عشق و ارادت مردم این دیار به امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) است.

از نخستین ساعات صبح پنجشنبه، حال‌وهوای بسیاری از نانوایی‌های شهر رنگ و بوی غدیر گرفت. برخی از نانوایان یزد به عشق حضرت علی(ع) و برای اجرای نیت واقفان، تنورهای خود را روشن کردند و فرآیند پخت نان‌های غدیری در قالب اجرای نیت موقوفه مرحوم حاج محمدعلی بن آقامهدی سردوراهی آغاز شد.

بر اساس تنها همین یک موقوفه حدود ۸ تا ۱۰ هزار قرص نان در ۶۰ نانوایی سطح شهر پخت شد. این نانوایی‌ها و تنورها امروز به عشق حضرت علی گرم بودند تا نیت واقف به بهترین شکل ممکن محقق شود.

نان‌های گرم و تازه پس از آماده شدن، در میان مردم توزیع شد، همواره همزمان با عید روضه‌های خانگی وقفی و مراسمات جشن که به مناسب عید غدیر فضای معنوی خاصی در سطح شهر ایجاد می‌کند.

مردم و بسیاری از آنان از اینکه سنت وقف استفاده بردند از اینکه این سنت همچنان زنده و جاری است، ابراز خرسندی دارند اطعام غدیر علاوه بر برکت مادی، یادآور نیت پاک واقفانی است که سال‌ها پیش برای چنین روزی اندیشیده‌اند.

موقوفات دیگری نیز در سطح شهر اجرا شد در کنار توزیع نان، اجرای نیت موقوفه حاج میرزا حسن علاقبند نیز امروز انجام شد. این موقوفه با نیت طبخ غذای گرم در روز عید غدیر ثبت شده و امسال نیز در همین راستا ۵۰۰ پرس غذای گرم تهیه و در میان مردم، به‌ویژه خانواده‌های نیازمند، توزیع شد. بوی غذای تازه در محل توزیع پیچیده بود و خادمان اجرای وقف با نظم و احترام، بسته‌های غذایی را در اختیار مراجعه‌کنندگان قرار می‌دادند.

وجود ۲۳۰ موقوفه غدیریه در یزد

مدیرکل اوقاف استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر امروز با تبریک عید سعید غدیر اظهار کرد: عید غدیر یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های دینی است که باید با ترویج فرهنگ ولایت و خدمت به مردم گرامی داشته شود.

حجت‌الاسلام رضا صادقی افزود: امسال در سطح استان، ۲۳۰ موقوفه با نیت اطعام و پذیرایی داریم و سفره‌های غدیری در مناطق مختلف شهری و روستایی و در سراسر استان برپا شدند.

تنوع اطعام در وقفیات عید غدیر خم

کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی اداره اوقاف میبد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این شهرستان حدود ۶۰ موقوفه مرتبط با عید غدیر وجود دارد که در بخش‌های مرکزی، ندوشن و بفروئیه قرار دارند.

سیداسدالله امامی افزود: اجرای نیات این موقوفات شامل اطعام، توزیع شیرینی و نان ویژه عید غدیر است که امروز طبق برنامه انجام شد و با استقبال مطلوب مردم همراه بود.

وی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی مناسب درباره این موقوفات باعث شده مردم شناخت بیشتری از ظرفیت‌های وقف داشته باشند و مشارکت اجتماعی در برگزاری مراسم‌های غدیری افزایش یابد.

تنورهایی که به عشق حضرت امام علی(ع) گرم و روشن شد

رئیس اداره اوقاف شهرستان تفت نیز با اشاره به برنامه امروز این شهرستان گفت: همزمان با عید غدیر، تنورهای «مجتمع غدیر» از سحرگاه پنجشنبه برای پخت نان صلواتی روشن شد و حدود ۸ هزار قرص نان رایگان در میان مردم تفت توزیع شد.

برگزاری این آیین‌های زیبا در روز عید غدیر بار دیگر نشان داد که فرهنگ وقف در استان یزد همچنان پویا و اثرگذار است. امروز نان‌های گرم و غذای غدیری تنها اقلامی برای توزیع نبودند، بلکه نمادی از تداوم یک سنت الهی و جلوه‌ای از مهربانی اجتماعی بودند؛ مهربانی‌ای که با نیت پاک واقفان آغاز شده و با همدلی مردم و تلاش خادمان وقف ادامه دارد.