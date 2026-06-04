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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۵

آوج همچنان در صحنه؛ حضور مردمی به شب نودوششم رسید

آوج همچنان در صحنه؛ حضور مردمی به شب نودوششم رسید

آوج - مردم آوج در ادامه تجمعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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کد مطلب 6850665

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