https://mehrnews.com/x3cfgw ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۵ کد مطلب 6850665 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۵ آوج همچنان در صحنه؛ حضور مردمی به شب نودوششم رسید آوج - مردم آوج در ادامه تجمعات مردمی، با حضور در خیابانها بر پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6850665 کپی شد مطالب مرتبط آوج در قاب همدلی؛ مردم برای نودوچهارمین شب گرد هم آمدند آوج در مسیر همدلی؛ نودوسومین شب حضور مردمی به ثبت رسید آبگرم در مسیر همبستگی؛ حضور مردم برای نودویکمین شب برچسبها آوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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