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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱

آوج در قاب همدلی؛ مردم برای نودوچهارمین شب گرد هم آمدند

آوج در قاب همدلی؛ مردم برای نودوچهارمین شب گرد هم آمدند

آوج- مردم آوج در نودوچهارمین شب حضور مردمی، با شرکت در تجمعات خیابانی بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6848625

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