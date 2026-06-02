https://mehrnews.com/x3cdqS ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱ کد مطلب 6848625 استانها قزوین استانها قزوین ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۱ آوج در قاب همدلی؛ مردم برای نودوچهارمین شب گرد هم آمدند آوج- مردم آوج در نودوچهارمین شب حضور مردمی، با شرکت در تجمعات خیابانی بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند. دریافت 3 MB کد مطلب 6848625 کپی شد مطالب مرتبط آبگرم در مسیر همبستگی؛ حضور مردم برای نودویکمین شب آوج همچنان در صحنه؛ مردم برای نودمین شب گرد هم آمدند آبگرم؛ نود شب حضور پیوسته مردم در حمایت از ایران برچسبها آوج تجمع مردمی قزوین
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