https://mehrnews.com/x3cfgC ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۴ کد مطلب 6850670 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۴ تاکستان؛ نودوششمین شب همصدایی مردم در حمایت از انقلاب تاکستان - مردم تاکستان در ادامه حضور شبانه خود، با شرکت در تجمعات مردمی بر وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6850670 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب شاهحسینی: امامت حلقه اتصال انسان با نظام هدایت الهی است تجمع غدیری مردم بوشهر نود و ششمین شب تجمع در مشهد برچسبها تاکستان تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما