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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۴

تاکستان؛ نودوششمین شب همصدایی مردم در حمایت از انقلاب

تاکستان؛ نودوششمین شب همصدایی مردم در حمایت از انقلاب

تاکستان - مردم تاکستان در ادامه حضور شبانه خود، با شرکت در تجمعات مردمی بر وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6850670

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