به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا شاه‌حسینی شامگاه پنجشنبه در تجمع شبانه مردم اراک اظهار کرد: غدیر نقطه اوج رسالت الهی و اعلام ولایت و امامت به عنوان تداوم‌بخش هدایت بشر پس از نبوت بود.

وی افزود: پیامبران الهی در طول تاریخ، انسان‌ها را به سوی توحید، عدالت و پذیرش ولایت الهی هدایت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام شاه حسینی تصریح کرد: امامت فراتر از یک جایگاه سیاسی، حلقه اتصال انسان با هدایت الهی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: غدیر حامل پیامی جهانی برای همه بشریت است و در حقیقت، جریان ولایت را به عنوان مسیر تکامل انسان و جامعه انسانی معرفی می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: امامت حلقه اتصال انسان با نظام الهی حاکم بر هستی و محور هدایت و تعالی جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: امام خمینی(ره) نهضتی را آغاز کرد که ریشه در حرکت انبیا دارد و با نگاهی فراملی، مأموریت آن بیداری ملت‌ها و احیای ارزش‌های الهی است.

حجت‌الاسلام شاه حسینی بیان کرد: جریان‌ها و افراد همسو با انقلاب اسلامی ماندگار و اثرگذار بوده و فاصله‌گیرندگان از آن، از عرصه اثرگذاری کنار رفته‌اند.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی، گرایش به معنویت و عدالت‌خواهی در جهان افزایش یافته و موجب نگرانی حکومت‌های وابسته شده است.

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه تصریح کرد: دو ویژگی برجسته رهبری امام خمینی(ره)، توکل به خداوند و اعتماد به مردم بود که زمینه‌ساز پایداری انقلاب اسلامی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی شد.

وی افزود: ملت ایران با ایستادگی بر ارزش‌های انقلاب، جایگاه مؤثری در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی یافته و پیام استقلال و مقاومت را به دیگر ملت‌ها منتقل کرده است.