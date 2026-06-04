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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹

نود و ششمین شب تجمع در مشهد

نود و ششمین شب تجمع در مشهد

مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم مشهد در نود و ششمین اجتماع شبانه را مشاهده می کنید.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6850642

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