https://mehrnews.com/x3cfg3 ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ کد مطلب 6850642 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۹ نود و ششمین شب تجمع در مشهد مشهد- در این فیلم تصاویری از حضور پرشور مردم مشهد در نود و ششمین اجتماع شبانه را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6850642 کپی شد مطالب مرتبط نود و پنجمین اجتماع شبانه مشهدی ها آبیک؛ روایت یک حضور مستمر در شب نودوششم طنین وحدت در اقبالیه؛ مردم برای نودوششمین شب گرد هم آمدند خوزنین بیدار ماند؛ نودوششمین شب همراهی مردم با آرمانها نود و هفتمین شب حضور در خیابان ها؛نوای محبوب مشهدی ها چیست؟ نقش هنر در شکوه غدیر؛ از نقالی تا تئاتر خیابانی در خدمت وحدت طنین نوای «یا حیدر» در تجمع شبانه خوی ضیاءآباد در نودوششمین شب حضور؛ مردم بار دیگر پای کار انقلاب آمدند روایت غیرت و انقلابی بودن دانش آموز چنارانی نود و چهارمین حماسه حضور مردم بردسکن در خیابان تاکستان؛ نودوششمین شب همصدایی مردم در حمایت از انقلاب شهرستان مرزی تربت جام در شور شبانه نود و چهارم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد رهبر شهید
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