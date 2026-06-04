https://mehrnews.com/x3cffQ ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۰ کد مطلب 6850632 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۰ میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و ششمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6850632 کپی شد مطالب مرتبط نود و پنجمین حماسه اقتدار مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب تاکستان؛ نودوششمین شب همصدایی مردم در حمایت از انقلاب نودویکمین اجتماع شبانه مردم مهاجران در حمایت از ولایت فقیه حضور گسترده مردم خنداب در نودمین تجمع حماسی شبانه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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