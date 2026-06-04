تنش آبی ۵ روستای دزفول ظرف ۲ ماه آینده برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حاتمی پنجشنبه شب در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب شهرستان دزفول، اظهار کرد: روز پنجشنبه با حضور نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و فرماندار شهرستان دزفول، بازدیدهایی از تاسیسات آب شرب روستاهای سنجر، انجیرک، خیبر و شهرک زراعی و بن جعفر که با تنش آبی شدید مواجه هستند به عمل آمد.

وی افزود: در این بازدیدها مسائل و مشکلات این مناطق در حوزه آب و فاضلاب از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و راهکارها و تمهیداتی در راستای رفع این مشکلات اتخاذ شد.

حاتمی عنوان کرد: در این راستا مقرر شد چند حلقه چاه آب شرب حفر شده در این مناطق روستایی به همت سازمان آب و برق خوزستان تجهیز شوند.

مدیرعامل آبفا خوزستان بیان کرد: پیش‌بینی می شود ظرف دو ماه آینده مشکلات آب شرب و تنش آبی این مناطق با تمهیدات اتخاذ شده برطرف شود تا فصل تابستان پیش رو به شکل مطلوبی گذارنده شود.