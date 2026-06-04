مجوز ۴.۸ همت برای اجرای طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان فر پنجشنبه شب در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب و پروژه های سازمان آب و برق در دزفول اظهار کرد: روز پنجشنبه به همراه نماینده دزفول در مجلس، فرماندار شهرستان دزفول و مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان بازدیدهای متعددی از برخی مناطق دزفول از قبیل روستاهای خیبر، عدالت، انجیرک، سنجر و پیام نور به عمل آمد و در راستای رفع تنش آبی این مناطق راهکارها و تمهیداتی اتخاذ شد.

وی افزود: در این راستا مقرر شد عملیات تجهیز و تعمیرات اساسی چاه آب شرب برخی از این مناطق توسط سازمان آب و برق خوزستان اجرا شود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه پیمانکار پروژه انتقال آب شرب شهرک سیاه منصور تعیین شده است، افزود: عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد.

صدریان فر، طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول را یک اَبَر پروژه در کشور برشمرد و گفت: پس از سال ها انتظار و با پیگیری های مستمر و ارزشمند نماینده دزفول در سطح ملی، مجوز اختصاص ۴۸ هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق ماده ۵۶ برای طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول صادر شده است.

وی بیان کرد: فراخوان انتخاب پیمانکار برای اجرای این پروژه مهم به زودی صادر و ظرف دو ماه آینده و پس از انتخاب پیمانکار جدید این پروژه عملیاتی خواهد شد.

صدریان فر یادآور شد: با اجرای اَبَر پروژه طرح جامع آبرسانی دزفول مشکل آب شرب تمام نقاط شهرستان دزفول برای همیشه مرتفع خواهد شد.