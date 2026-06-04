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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۶

مجوز ۴.۸ همت برای اجرای طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول اخذ شد

مجوز ۴.۸ همت برای اجرای طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول اخذ شد

دزفول- مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: با پیگیری های نماینده دزفول در مجلس، مجوز ۴۸ هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق ماده ۵۶ برای اجرای طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول اخذ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان فر پنجشنبه شب در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب و فاضلاب و پروژه های سازمان آب و برق در دزفول اظهار کرد: روز پنجشنبه به همراه نماینده دزفول در مجلس، فرماندار شهرستان دزفول و مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان بازدیدهای متعددی از برخی مناطق دزفول از قبیل روستاهای خیبر، عدالت، انجیرک، سنجر و پیام نور به عمل آمد و در راستای رفع تنش آبی این مناطق راهکارها و تمهیداتی اتخاذ شد.

وی افزود: در این راستا مقرر شد عملیات تجهیز و تعمیرات اساسی چاه آب شرب برخی از این مناطق توسط سازمان آب و برق خوزستان اجرا شود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه پیمانکار پروژه انتقال آب شرب شهرک سیاه منصور تعیین شده است، افزود: عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد.

صدریان فر، طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول را یک اَبَر پروژه در کشور برشمرد و گفت: پس از سال ها انتظار و با پیگیری های مستمر و ارزشمند نماینده دزفول در سطح ملی، مجوز اختصاص ۴۸ هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق ماده ۵۶ برای طرح جامع آبرسانی شهرستان دزفول صادر شده است.

وی بیان کرد: فراخوان انتخاب پیمانکار برای اجرای این پروژه مهم به زودی صادر و ظرف دو ماه آینده و پس از انتخاب پیمانکار جدید این پروژه عملیاتی خواهد شد.

صدریان فر یادآور شد: با اجرای اَبَر پروژه طرح جامع آبرسانی دزفول مشکل آب شرب تمام نقاط شهرستان دزفول برای همیشه مرتفع خواهد شد.

کد مطلب 6850676

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