به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس و اقدامات تجاوزکارانه و اشغالگرانه خود، برای ساکنان روستاهای عرنایا، عنقون و کفرفیلا در شهرهای صیدا و النبطیه در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.

رژیم صهیونیستی در تازه ترین موارد نقض آتش بس در جنوب لبنان، شهرک مجدل زون شهر صور را هدف حمله هوایی قرار داد.

خبرنگار المنار هم اعلام کرد که ارتش اشغالگر از بامداد امروز شهرک های زبدین، النبطیة، حبوش، حاروف و عبّا در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی قرار داد و اطراف شهرک شوکین را بمباران کرد که طی آن شماری شهید یا زخمی شدند.

شهرک های النبطیة الفوقا و میفدون هم هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

خبرگزاری ملی لبنان نیز اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم اشغالگر به اطراف پاسگاه شهرک الدویر در جنوب لبنان، یک تن شهید و یک نفر هم زخمی شد.

رژیم صهیونیستی یک موتورسیکلت را هم در شهرک «حاروف» النبطیه در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.