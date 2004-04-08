امروز در تاريخ

قطع روابط سياسي ايران و آمريكا :





در چنين روزي در سال 1359 ه ش ايالات متحده آمريكا روابط سياسي خود را با جمهوري اسلامي ايران قطع كرد . ايالات متحده آمريكا پس از تسخير لانه جاسوسي ايالات متحده آمريكا در ايران به دست دانشجويان ، ابتدا ارتباط سياسي خود را با جمهوري اسلامي ايران قطع كرد و پس از آن نيز با طرح تحريم هاي مختلف اقتصادي و همچنين بلوكه كردن دارايي هاي مشروع جمهوري اسلامي ايران و ايضا اقدامات نظامي در ايران همچون حمله به طبس براي آزاد سازي گروگانها ، كودتاي نافرجام نوژه و در نهايت راه اندازي جنگ تحميلي رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسلامي ايران ، خوي پليد خود را به طور بارزي به نمايش نهاد . جمهوري اسلامي ايران نيز با اتخاذ سياست نه شرقي و نه غربي عملا با گام نهادن در مسير خودكفايي اقتصادي به كشور هاي مختلف جهان نشان داد كه حتي با مبارزه با قدرت اقتصادي جهان مي توان در مسير رشد اقتصادي گام برداشت .

امام خميني ره بارها سياست آمريكا را در منطقه سياست استعمار گرانه دانستند و بر نشان دادن خوي پليد اين دولت استعمار گر تاكيد نمودند :

« ما نمى‏توانيم ديگر زير بار آمريكا برويم . آمريكا اگر تمام افراد ما را هم از بين ببرد، ديگر نمى‏تواند در اينجا بيايد منافع خودش را جبران كند و منافع خودش را تامين كند و ملت ما را به ستم و زور در تحت‏شكنجه و اختناق قرار بدهد . آمريكا بايد اين را بداند كه ديگر گذشته است از اين كه او خيال بكند كه مى‏تواند باز در ايران با اين شيطنت‏ها برگردد . . . ما در مقابل آمريكا ايستاده‏ايم تا آخر و نخواهيم گذاشت آمريكا باز برگردد يا آن اشخاصى كه تبع او هستند برگردند و ملت ما تا آخرين نفس براى دفاع از حق حاضر است و تحت‏بار ظلم نخواهد رفت (12/5/59) »

«امريكا دشمن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است . امريكا براى سيطره سياسى و اقتصادى و فرهنگى و نظامى خويش بر جهان زير سلطه، از هيچ جنايتى خوددارى نمى‏نمايد . او مردم مظلوم جهان را با تبليغات وسيعش كه به وسيله صهيونيسم بين الملل سازماندهى مى‏گردد، استثمار مى‏نمايد . او با ايادى مرموز و خيانتكارش، چنان خون مردم بى‏پناه را مى‏مكد كه گوئى در جهان هيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند . . . اگر ما با آمريكا و يا ساير ابرقدرت‏ها و قدرت‏ها كنار آمده بوديم، گرفتار اين مصائب نبوديم; ولى مردم ما ديگر به هيچ وجه حاضر نيستند تن به خوارى و ذلت دهند و مرگ سرخ را به زندگى ننگين ترجيح مى‏دهند . ما براى كشته شدن حاضريم و با خداى خويش عهد نموده‏ايم كه دنباله روى امام خود سيدالشهداء (ع) باشيم). (21/6/59) »



عمليات والفجر 1 :





در چنين روزي در سال 1362 ه ش عمليات والفجر يك در منطقه شمال غرب فكه آغاز شد . اين عمليات با رمز مقدس بسم الله الرحمن الرحيم يا الله ، يا الله ، يا الله ، انصرنا علي القوم الكافرين ، يا محمد ( ص ) ، يا امير المومنين ( ع ) ، يا فاطمه الزهرا ( س ) و در ساعت 23 و ده دقيقه روز بيستم فروردين سال 1362 آغاز گرديد . در پايان اين عمليات ارتفاعات 112 ، 145 و 143 در منطقه حمرين ، چندين روستا در حاشيه روخانه دويرج و پاسگاه پيچ انگيزه از لوث وجود دشمن بعثي پاك شد . همچنين در پايان اين عمليات 98 دستگاه تانك و نفر بر ، دهها دستگاه خود رو ، چندين قبضه سلاح نيمه سنگين و سبك ، 5 فروند بالگردان ، و چندين تيپ دشمن نابود شد . بر اثر اين عمليات 6500 نفر از نيروهاي دشمن كشته يا زخمي و 250 نفر از

آنان نيز به اسارت نيروهاي خودي در آمدند .



عمليات كربلاي نه :

در چنين روزي در سال 1366 ه ش عمليات كربلاي نه در منطقه عمومي قصر شيرين آغاز گرديد . اين عمليات در ساعت يك بامداد با رمز مقدس يا مهدي ( عج ) ادركني و به منظور پاسخگويي به شرارت هاي اخير رژيم بعث عراق در حوزه خليج فارس آغاز شد . به گزارش قرار گاه خاتم الانبياء رزمندگان اسلام در اين عمليات با اتخاذ تاكتيك نفوذي در عمق جبهه دشمن و با عبور از كانال پيچيده مجهز به انواع تله هاي انفجاري و ميادين مين ، ارتفاعات 542 ، 410 ، 400 و 415 و پاسگاه مرزي باباهادي را كه مدت شش سال و نيم در اشغال نيروهاي دشمن بود به تصرف خود در آوردند و با آزاد سازي اين ارتفاعات بيست كليومتر از خاك ميهن سلاميمان را از لوث وجود صداميان پاكسازي كردند .



شهادت سيد شهيدان اهل قلم :





در چنين روزي در سال 1372 ه ش سيد مرتضي آويني نويسنده و مستند ساز ايراني به در جه شهادت نايل آمد . سيد مرتضي آويني در شهريور سال 1326 ه ش در شهر ري به دنيا آمد . تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در شهرهاي زنجان، كرمان و تهران به پايان رساند و سپس به عنوان دانشجوي معماري وارد دانشكده‌ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شد او از كودكي با هنر انس داشت؛ شعر مي‌سرود داستان و مقاله مي‌نوشت و نقاشي مي‌كرد تحصيلات دانشگاهي‌اش را نيز در رشته‌اي به انجام رساند كه به طبع هنري او سازگار بود ولي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي معماري را كنار گذاشت و به اقتضاي ضرورت‌هاي انقلاب به فيلم‌سازي پرداخت. شهيد آويني فيلم‌سازي را در اوايل پيروزي انقلاب با ساختن چند مجموعه درباره‌ي غائله‌ گنبد (مجموعه‌ شش روز در تركمن صحرا)، سيل خوزستان و ظلم خوانين (مجموعه‌ي مستند خان گزيده‌ها) آغاز كرد. گروه جهاد اولين گروهي بود كه بلافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت دو تن از اعضاي گروه در همان روزهاي او جنگ در قصر شيرين اسير شدند و نفر سوم، در حالي كه تير به شانه‌اش خورده بود، از حلقه‌ محاصره گريخت. گروه بار ديگر تشكل يافت و در روزهاي محاصره‌ي خرمشهر براي تهيه‌ي فيلم وارد اين شهر شد. مجموعه‌ي يازده قسمتي "حقيقت" كار بعدي گروه محسوب مي‌شد كه يكي از هدف‌هاي آن ترسيم علل سقوط خرمشهر بود.كار گروه جهاد در جبهه‌ها ادامه يافت و با شروع عمليات والفجر هشت، شكل كاملاً منسجم و به هم پيوسته‌اي پيدا كرد آغاز تهيه‌ي مجموعه‌ي زيبا و ماندگار روايت فتح كه بعد از اين عمليات تا پايان جنگ به طور منظم از تلويزيون پخش شد به همان ايام باز مي‌گردد. شهيد آويني درباره‌ي انگيزه‌ي گروه جهاد در ساختن اين مجموعه كه نزديك به هفتاد برنامه است چنين مي‌گويد:"انگيزش دروني هنرمنداني كه در واحد تلويزيوني جهاد سازندگي جمع آمده بودند آن‌ها را به جبهه‌هاي دفاع مقدس مي‌كشاندند وظايف و تعهدات اداري.اولين شهيدي كه داديم علي طالبي بود كه در عمليات طريق القدس به شهادت رسيد و آخرين‌شان مهدي فلاحت‌پور است كه همين امسال "1371" در لبنان شهيد شد... و خوب، ديگر چيزي براي گفتن نمانده است، جز آن كه ما خسته نشده‌ايم و اگر باز جنگي پيش بيايد كه پاي انقلاب اسلامي در ميان باشد، ما حاضريم. مي‌دانيد! زنده‌ترين روزهاي زندگي يك "مرد" آن روزهايي است كه در مبارزه مي‌گذراند و زندگي در تقابل با مرگ است كه خودش را نشان مي‌دهد.”اواخر سال 1370 "موسسه‌ي فرهنگي روايت فتح" به فرمان مقام معظم رهبري تاسيس شد تا به كار فيلم‌سازي مستند و سينمايي درباره‌ي دفاع مقدس بپردازد و تهيه‌ي مجموعه‌ي روايت فتح را كه بعد از پذيرش قطع‌نامه رها شده بود ادامه دهد. شهيد آويني و گروه فيلم‌برداران روايت فتح سفر به مناطق جنگي را از سر گرفتند و طي مدتي كم‌تر از يك سال كار تهيه‌ي شش برنامه از مجموعه‌ي ده قسمتي "شهري در آسمان" را به پايان رساندند ومقدمات تهيه‌ي مجموعه‌هاي ديگري را درباره‌ي آبادان، سوسنگرد، هويزه و فكه تدارك ديدند. شهري در آسمان كه به واقعه‌ي محاصره، سقوط و باز پس‌گيري خرمشهر مي‌پرداخت در ماه‌هاي آخر حيات زميني شهيد آويني از تلويزيون پخش شد، اما برنامه‌ي وي براي تكميل اين مجموعه و ساختن مجموعه هاي ديگر با شهادتش در روز جمعه بيسم فروردين 1372 در قتلگاه فكه ناتمام ماند.شهيد آويني فعاليت‌هاي مطبوعاتي خود را در اواخر سال 1362، هم زمان با مشاركت در جبهه‌ها و تهيه‌ي فيلم‌هاي مستند درباره‌ي جنگ، با نگارش مقالاتي در ماهنامه‌ي "اعتصام" ارگان انجمن اسلامي آغاز كرد اين مقالات طيف وسيعي از موضوعات سياسي، حكمي، اعتقادي و عبادي را در بر مي‌گرفت او طي يك مجموعه مقاله درباره‌ي "مباني حاكميت سياسي در اسلام" آرا و انديشه‌هاي رايج در مورد دموكراسي، راي اكثريت، آزادي عقيده و برابري و مساوات را در نسبت با تفكر سياسي ماخوذ از وحي و نهج‌البلاغه و آراي سياسي حضرت امام(ره) مورد تجزيه و تحليل و نقد قرار داد. مقالاتي نيز در تبيين حكومت اسلامي و ولايت فقيه در ربط و نسبت با حكومت الهي حضرت رسول(ص) در مدينه و خلافت اميرمؤمنان(ع) نوشت و اتصال انقلاب اسلامي را با نهضت انبيا عليهم‌السلم و جايگاه آن با جنگ‌هاي صدر اسلام و قيام عاشوا و وجوه تمايز آن از جنگ‌هايي كه به خصوص در قرون اخير واقع شده‌اند و نيز بركات ظاهري و غيبي جنگ و ويژگي رزم‌آوران و بسيجيان، در زمره‌ي مطالبي بود كه در "اعتصام" منتشر شد. در مضامين اعتقادي و عبادي نيز تحقيق و تفكر مي‌كرد و حاصل كار خويش را به صورت مقالاتي چون "اشك، چشمه‌ي تكامل". "تحقيقي در معني صلوات" و "حج، تمثيل سلوك جمعي بشر" به چاپ مي‌سپرد. در كنار نگارش اين قبيل مقالات، مجموعه مقالاتي نيز با عنوان كلي "تحقيقي مكتبي در باب توسعه و مباني تمدن غرب" براي ماهنامه‌ي "جهاد"، ارگان جهاد سازندگي، نوشت "بهشت زميني"، "ميمون برهنه!"، "تمدن اسراف و تبذير"، "ديكتاتوري اقتصاد"، "از ديكتاتوري پول تا اقتصاد صلواتي"، "نظام آموزش و آرمان توسعه يافتگي"، "ترقي يا تكامل؟" و... از جمله مقالات آن مجموعه است. اين مقالات بعد از شهادت او با عنوان "توسه و مباني تمدن غرب" به چاپ رسيد اين دوره از كار نويسندگي شهيد تا سال 1365 ادامه يافت. مقارن با همين سال‌ها شهيد آويني علاوه بركارگرداني و مونتاژ مجموعه‌ي "روايت فتح" نگارش متن آن را بر عهده داشت كه بعدها قالب كتابي گرفت با عنوان "گنجينه‌ي آسماني".

« منبع : پايگاه اطلاع رساني آويني دات كام »







سقوط دمشق :

در چنين روزي در سال 658 ه ق شهر دمشق به دست تاتار ها به فر ماندهي كيتو بوقا يكي از فر ماندهان هلاكو سقو ط كرد . هلاكو خان مغول پس از سقوط بغداد در چهارم صقر 656 به سوي شام و مصر حركت كرد تا اينكه حلقه تصرفات خود را در سرزمين هاي اسلامي تكميل نمايد . هلاكو در ماه رمضان سال 657 ه ق از آذر بايجان به همراه سپاهش به فر ماندهي كيتو بوقا به سوي شام حركت كرد . شهرهاي حلب و نهايتا دمشق پس از چندين ماه اسارت اين شهر نهايتا سقوط كردند .



اشغال طرابلس :





در چنين روزي در سال 1342 ه ق ايتاليايي ها شهر طرابلس پايتخت ليبي را به اشغال خود در آوردند و بر جمهوري ليبي تسلط يافتند . پيشتر ليبي در تسلط روميان و يونانيان بود . در قرن ششم ميلادى ليبى جزو امپراطورى بيزانس شد و پس از آن اعراب مسلمان ، اسپانيائى‏ها و عثمانى اين كشور را در يد قدرت خود داشتند . پس از عثمانى، ليبى مستعمره ايتاليا شد و در جنگ جهانى دوم با شكست ايتاليا، ارتش آن ناگزير شد كه از اين سرزمين خارج شود. مردم ليبي با انجام رشادت هاي گونه گون در مقابل استعمار گران ايتاليايي مقاومت بسياري را از خود نشان دادند. جنبش ضد استعماري عمر مختار از جمله اين مقاومت ها ست كه سرانجام شهادت او و مقاومت جانانه مسلمانان به اخراج استعمار گران از ليبي منجر گرديد . ليبى پس از آن تحت نظارت فرانسه و انگليس درآمد و سرانجام در سال 1951م با نظارت سازمان ملل متحد به استقلال رسيد. در سال 1969م سرهنگ معر قذافي با كودتايى بدون خونريزى عليه شاه ادريس (پادشاه وقت) به قدرت رسيد.



شروع مبارزه با جمعيت مسلمانان و مسيحيان :

در چنين روزي در سال 1920 ميلادي مبارزات مردم مقاوم فلسطين با جمعيت هايي به نام جمعيت مسلمانان و مسيحيان آغاز شد .



كشتار فلسطينيان در دير ياسين :





در چنين روزي در سال 1327 ه ش دهكده دير ياسين در غرب بيت المقدس آماج حملات نظاميان رژيم صهيونيستي قرار گرفت . نظاميان رژيم صهيونيستي با حمله به اين دهكده بيش از دويست و پنجاه نفر از اهالي دهكده را به شهادت رساندند . در نتيجه اين حمله بيش از سيصد هزار فلسطيني از نقاط مختلف فلسطين به ساير كشور هاي اطراف مهاجرت كردند . در كشتار دير ياسين يكي از فجيع ترين كشتارها و جنايات در قرن اخير روي داد . صهيونيست ها با قساوت هر چه تمام تر پس از كشتار مردم دهكده به مثله كردن اجساد آنها پرداختند. گفته مي شود در اين كشتار ، صهيونيست ها كودكان زنان حامله را از بطن آنها خارج مي ساختند و جلوي مادرانشان آتش مي زدند . و اين در حالي بود كه جامعه جهاني نسبت به اين نسل كشي سكوت كامل اختيار كرد .



تولد بودا :



در چنين روزي در سال 563 قبل از ميلاد مسيح ديده به جهان گشود . نام واقعي وي سيدارتا است . او در

در شمال هندوستان به دنيا آمد و چون اشراف زاده بود در مكنت و مال فراوان رشد كرد . بودا در سنين جواني با رويا رويي با چندين واقعه تلخ در زندگي خويش به سوي عرفان روي آورد . او ابتدا با ديدن مردي فرطوطي كه از بيماري جذام دچار ناتواني شده بود به ناتوان بودن انسان در مقابل پديده ها ي طبيعي پي برد . وي خانواده را رها كرد و براي پاسخ گرفتن سوالات خود به نزد روحانيان و راهبان هند رفت . اما چنين امري نه تنها روح پرسشگر او را سيري نبخشيد بلكه او را به سوي انجام جربيات فراوان تر كشاند . وي شش سال را به رياضت گذراند و سانجام در زير يك در خت به ساتوري يا آگاهي دست يافت . وي به اين اعتقاد يافت كه دليل رنج ، هوس آدمي است لذا با استدلال اينكه رنج در تمامي اوقات زندگي آدمي همراه اوست از بين بردن هوس ها در زندگي انسان را تنها راه رهايي وي دانست . بودا بعدها آييني تدوين كرد و خود به نشر آيين خود در هندوستان پرداخت و مردم را براي رسيدن به آرامش ابدي ( نيروانا ) به سوي آن تشويق نمود . بودا در هشتاد سالگي دار فاني را وداع گفت .



تولد آلارد پيرسون :

در چنين روزي در سال 1831 ميلادي آلارد پيرسون متاله و فيلسوف آلماني ديده به جهان گشود . وي علاوه بر اين شاعر نيز بود و در حوزه تاريخ هنر نيز مطالعات بسياري به انجام رسانده بود .



تولد ادموند هوسرل :

در چنين روزي در سال 1859 ميلادي ادموند هوسرل فيلسوف بر جسته آلماني ديده به جهان گشود . وي مكتب پديدارشناسي را تاسيس كرده است . فلسفه علم حساب ، مطالعات منطقى ، تجربه و حكم ، انديشه هاي دكارتى ، پديدارشناسى و انسان‏شناسى ، انديشه پديدارشناسى و پديدارشناسى و مبانى علوم از مهمترين آثار اين انديشمند است . گفته اند وي بيش از چهل هزار صفحه فلسفه نگاشته است .



تولد جان ار هيكس :

در چنين روزي در سال 1904 ميلادي جان هيكس اقتصاد دان مشهور بريتانيايي به دنيا آمد . وي به سال 1972 ميلادي جايزه نوبل اقتصا را از آن خود كرد .



تولد ملوين كلوين :

در چنين روزي در سال 1911 ميلادي كالوين شيميدان مشهور آمريكايي ديده به جهان گشود . وي فتو سنتز را كشف كرده است . او در سال 1961 ميلادي جايزه نوبل شيمي را از آن خود كرد .



در گذشت ياكوب آرابس :

در چنين روزي در سال 1914 ميلادي ياكوب آرابس نويسنده مشهور چك ديده از جهان فروبست . انديل ميرو عنوان مهمترين اثر ادبي اوست . وي در هفتاد سالگي در گذشت .



در گذشت پابلو پيكاسو :



گرنيكا اثر مشهور پيكاسو

در چنين روزي در سال 1973 ميلادي پابلو پيكاسو نقاش مشهور اسپانيايي ديده از جهان فروبست . گرنيكا عنوان مهمترين اثر اوست . پيكاسو هنرمند و نقاش اسپانيايي در چنين روزي در سال 1881 ميلادي در مالاگاي اسپانيا به دنيا آمد . وي را بزرگترين نقاش نو آور معاصر جهان نام نهاده اند . او واضع مكتب كوبيسم در نقاشي است و پس از او نگاه نقاشان به مساله فرم و محتوا دگرگون شد . وي در ابتدا يك نقاش كلاسيك بود كه مهمترين آثار آن دوره وي تابلوهاي زن در لباس سپيد و عشاق نام دارد . پيكاسو در سالهاي 1906 تا 1910 ميلادي به همراه ژرژ براك زمينه مكتب كوبيسم را فراهم كرد و نخستين كسي بود كه كاغذهاي چاپ شده وسنجاق و ميخ را با نقاشي هايش آميخت (كولاژ) . پيكاسو پس از سال 1918 دوباره به سوي اشكال طبيعي روي آورد . كوبيسم پيكاسو دو مرحله داشت ، كوبيسم تحليلي و كوبيسم توصيفي . در مكتبي كه پيكاسو بر آن صحه نهاده بود ، زمان در فرم از بين مي رود و فرم جايگزين موضوع مي گردد . در واقع آثار او در يك مرحله ازسوژه به ابژه ميل مي كنند . سه رقاص و گرنيكا عنوان مهمترين آثار بصري اويند .





شير شيشه اي :

در چنين روزي در سال 1879 ميلادي براي نخستين بار در تاريخ شير خوراكي در بطري هاي شيشه اي به مردم عرضه شد .



قرار داد در باره پاناما :

در چنين روزي در سال 1914 ميلادي دو كشور ايالات متحده آمريكا و كلمبيا به امضاي قرار دادي مبادرت ورزيدند كه بر اساس آن نحوه استفاده از كانال پاناما ميان دو كشور مشخص مي گرديد .



آخرين جلسه جامعه ملل :

در چنين روزي در سال 1946 ميلادي براي آخرين بار جامعه ملل آخرين جلسه خود را تشكيل داد . پس از آن سازمان ملل متحد تاسيس گرديد .



اسكار 35:

