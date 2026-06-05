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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

حجت الاسلام حاج علی اکبری: غدیر اسم رمز سعادت جمعی بشر است

حجت الاسلام حاج علی اکبری: غدیر اسم رمز سعادت جمعی بشر است

امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه پایتخت گفت: غدیر اسم رمز سعادت جمعی بشر، کلید خوشبختی جمعی انسان‌ها و راه رسیدن به حیات طیبه جمعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج علی اکبری امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه پایتخت در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: تقوا راه اتصال به ولایت الهی و ولایت اولیای خداست.

وی افزود: هنوز در پرتو انوار درخشان خورشیدی‌ترین روز تاریخ، روز عیدالله‌الاکبر، عید سعید غدیر خم هستیم. حاصل‌جمع آرمان همه انبیا، به‌ویژه خاتم انبیا (ص) غدیر است. غدیر تنها یک رخداد تاریخی نیست، بلکه یک نظام معنابخش به زندگی جمعی است.

حجت‌الاسلام حاج‌علی‌اکبری عنوان کرد: غدیر اسم رمز سعادت جمعی بشر، کلید خوشبختی جمعی انسان‌ها و راه رسیدن به حیات طیبه جمعی است. در حقیقت غدیر روش تحقق توحید در عینیت اجتماعی و نقطه عزیمت از بندگی فردی به بندگی جمعی و تمدنی است.

در حال تکمیل

کد مطلب 6850807
رامین عبداله شاهی

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