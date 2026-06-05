ناکامی برلین در کسب کرسی شورای امنیت به دلیل ریاکاری حاکمان آلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به ناکامی آلمان در کسب حداقل آرای لازم در مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب بهعنوان یکی از ۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، اظهار کرد: ناکامی آلمان در کسب کرسی شورای امنیت سازمان ملل، آن هم برای نخستین بار پس از دههها، نشانه روشنی از اعتراض جامعه جهانی نسبت به رویکرد غیرمسئولانه و ریاکارانه هیات حاکمه این کشور در قبال نسلکشی فلسطینیان و نیز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران است.
وی افزود: به یاد داشته باشیم که آلمان یکی از بزرگترین فروشندگان تسلیحات مرگبار به رژیم صهیونیستی است، نسلکشی فلسطینیان را توجیه میکرد و به هنگام تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران به جای تعهد به هنجارهای بینالمللی و محکوم کردن این تجاوز، آن را اینگونه توصیف کرد: «کار کثیفی که اسرائیل برای همه ما انجام میدهد».
بقائی تاکید کرد: این کشور حتی در قبال جنایت جنگی قتل عام ۱۷۰ دانشآموز در شهر میناب توسط موشکهای آمریکایی سکوت کرد.
وی گفت: جهان در حال تغییر است و ملتها ادعای حمایت از حقوق بینالملل را با رفتار عملی دولتها قضاوت میکنند. نادیده گرفتن این تحولات، هزینههای دیپلماتیک خود را به همراه خواهد داشت.
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