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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

مومنی: تجارت ایران و پاکستان باید به ده میلیارد دلار افزایش یابد

مومنی: تجارت ایران و پاکستان باید به ده میلیارد دلار افزایش یابد

وزیر کشور در دیدار با همتای پاکستانی گفت: باید تلاش کنیم تجارت دو کشور به ده میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دیدار با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، گفت: امیدواریم در دوره مسئولیت‌مان برخی مسائل مهم دو کشور در حوزه مرزی و مسائل دوجانبه، به نتایج خوبی دست یابد.

وی با اشاره به حجم سه میلیارد دلاری تجارت دو کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم این میزان به ده میلیارد دلار افزایش یابد.

نقوی وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار با ابراز مسرت از دیدار دوباره وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: من برای پیگیری موضوعات مشترک آمادگی کامل دارم و درخصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات کاهش تنش ایران و آمریکا با میانجی‌گری کشورم، امیدوارم.

وزیر کشور پاکستان از توسعه روابط دو کشور در همه ابعاد بخصوص اقتصادی و هدف‌گذاری ده میلیارد دلاری استقبال کرد.

نقوی ضمن ابلاغ سلام نخست وزیر پاکستان به اسکندر مومنی، از وی برای سفر به پاکستان دعوت کرد.

کد مطلب 6850784
رامین عبداله شاهی

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