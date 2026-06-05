دیدار مومنی با همتای تاجیکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در دیدار رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان، ضمن ابلاغ سلام گرم رئیسجمهور کشورمان، به امامعلی رحمان، گفت: از مواضع مثبت و همدلانه دولت و ملت شما نسبت به کشورمان در جریان اقدام جنایتکارانه و تحمیل جنگ سپاسگزاریم.
مومنی افزود: بعد از سفر رئیس جمهور به تاجیکستان تعاملات ما بیشتر شد و سطح مبادلات تجاری حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: ظرفیتهای زیادی برای ارتقای تعاملات وجود دارد و امیدواریم این تعاملات موجب افزایش همکاریهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و پلیسی شود.
مومنی همچنین گفت: امیدواریم در اولین فرصت میزبان آقای امامعلی رحمان باشیم.
مردم ایران دلیر و نترس در کوچهها و خیابانها ایستادهاند
وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز در این دیدار با بیان اینکه باعث افتخار است که مردم ایران دلیر و نترس در کوچهها و خیابانها ایستادهاند گفت: نشان دادید که مردم میتوانند علیه دشمن ایستادگی کنند.
رمضان رحیمزاده ضمن ابراز همدردی با شهادت شماری از مقامات و مردم ایران در جنگ تحمیلی اخیر افزود: تمام دنیا دید که شما بر ضد ابرقدرتها ایستادهاید و این نشان از پیشرفت تکنولوژی و تدبیر رهبران دولت شماست. آموختن از تجارب شما برای ما مهم است، شما در استفاده از تکنولوژی تجربههای مهمی دارید و خیلی پیشرفت کردهاید.
وزیر امور داخلی تاجیکستان با بیان اینکه میخواهیم در آینده همکاری بیشتری داشته باشیم گفت: مناسبات ما در قالب توافقنامههای امضا شده تحقق مییابد و ساختارهای داخلی ما در تعامل با یکدیگر است.
وی همچنین گفت: دوستی ما مستحکم است و تاجیکستان خانه شماست، اگر به تاجیکستان بیایید خوشحال میشویم.
وزرای دو کشور در این دیدار بر استفاده از ظرفیتهای سازمان شانگهای در توسعه روابط و تبادل تجربیات و مبارزه با تروریسم تاکید کردند.
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