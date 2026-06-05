۶ پروژه قضایی در لرستان در دست احداث است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جریان بازدید از پروژه عمرانی دادگستری ازنا بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های قضایی برای ارتقای خدمات‌رسانی به مراجعان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مهم زیرساخت‌های فیزیکی در ارتقای کیفیت خدمات قضایی، گفت: توسعه فضای قضایی و تکمیل پروژه‌های عمرانی، زمینه‌ساز بهبود فرایند خدمت‌رسانی به مردم و تسهیل دسترسی مراجعان به خدمات قضایی است و این موضوع از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی استان به شمار می‌رود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در سه سال گذشته چندین طرح عمرانی در مجموعه دادگستری استان به بهره‌برداری رسیده است، افزود: در حال حاضر شش پروژه عمرانی دیگر نیز در سطح استان در دست احداث قرار دارد که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۰ درصد از این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهند رسید.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه عمرانی دادگستری ازنا تأکید کرد و خواستار همکاری و پیگیری مستمر برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح شد.

وی تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های قضایی، علاوه بر افزایش رضایت‌مندی مردم، نقش مهمی در تحقق عدالت و ارتقای بهره‌وری در ارائه خدمات قضایی دارد.