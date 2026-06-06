ارائه ۱۰ هزار خدمت قضایی رایگان در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به عدالت و توسعه هوشمندسازی در قوه قضاییه در حال اجرا است. این طرح که در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی پایهگذاری شده، خدمات حقوقی را از پشت میزهای اداری خارج کرده و مستقیماً به مناطق کمبرخوردار منتقل کرده است.
توسعه عدالت در جغرافیای پهناور خراسان جنوبی
یکی از دستاوردهای برجسته این طرح در استان خراسان جنوبی رقم خورده است؛ استانی با پراکندگی جغرافیایی بالا که مسافت برخی نقاط آن تا نزدیکترین مرکز قضایی یا زندان به بیش از ۳۵۰ کیلومتر میرسد. همین فاصله سبب شده بود تا بسیاری از خانوادهها به دلیل مشکلات اقتصادی و هزینههای سفر، سالها از دیدار با اعضای زندانی خانواده خود محروم بمانند.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است که با استقرار زیرساختهای ارتباط تصویری در نقاط دورافتاده این استان، انتظار هشتساله برخی خانوادهها برای ملاقات با زندانیان پایان یافته است.
در همین راستا، دادگستری استان خراسان جنوبی با پوشش یکهزار و ۹۶ نقطه از سطح استان، اقدام به تشکیل نخستین گروه جهادی دستگاه قضا با عنوان «گروه جهادی خدمات قضایی رایگان شهید آیتالله رئیسی» کرده است. در این طرح، مدیران ارشد قضایی، قضات و کارشناسان با حضور میدانی در روستاها، به پاسخگویی مستقیم و بررسی مشکلات حقوق عامه میپردازند.
جزئیات و آمار خدمات قضایی در سال ۱۴۰۴
رویکرد استفاده از فناوری در خدمت عدالت، موجب تسریع فرآیندهای قضایی، کاهش هزینهها و مراجعات غیرضروری شهروندان شده است. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۴۰۴ در ۱۰ استان کشور و ۵۴۳ نقطه هدف به اجرا درآمده است.
طی این مدت، مجموعاً ۱۰ هزار و ۷۶۲ خدمت قضایی بهصورت کاملاً رایگان به شهروندان مناطق محروم ارائه شده است که تفکیک این خدمات به شرح زیر است:
ثبتنام و ویرایش سامانه ثنا: ۵.۳۲۶ مورد
ثبت دادخواست: ۳۷۹ مورد
ثبت لایحه: ۲۹۵ مورد
مشاوره حقوقی چهرهبهچهره: ۳۶۷ مورد
ملاقات تصویری با زندانیان: ۳۵۸ مورد
برگزاری دادگاه برخط (آنلاین):۶۱ فقره
اجرای موفق این طرح نشان میدهد که ترکیب فناوری اطلاعات و مدیریت جهادی میتواند فاصلههای جغرافیایی را درنوردیده و عدالت فراگیر را به واقعیتی ملموس برای ساکنان دورترین نقاط کشور تبدیل کند.
نظر شما