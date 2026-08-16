به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در جریان بازدید میدانی از روند احداث پروژه‌های عمرانی دادگستری شهرستان دشتستان، بر لزوم بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌ها برای تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح‌ها تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اهمیت نقش فضاهای استاندارد در ارتقای بهره‌وری دستگاه قضا، اظهار کرد: هدف از اجرای این پروژه‌های عمرانی، فراهم آوردن محیطی در شأن مردم عزیز دشتستان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی است.

مهرانگیز افزود: با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، از مسئولان مربوطه خواسته شده است تا با نظارت مستمر بر روند اجرا، هرگونه موانع احتمالی که مانع از پیشرفت سریع کار می‌شود را شناسایی و برای رفع آن اقدام نمایند تا شاهد بهره‌برداری هرچه زودتر از این فضاهای اداری باشیم.

وی همچنین بر اهمیت دقت در کیفیت ساخت‌وسازها در کنار سرعت عمل تأکید کرد و یادآور شد: ارائه خدمات قضایی باکیفیت، مستلزم وجود زیرساخت‌های مهندسی‌شده و محیطی مناسب برای همکاران قضایی و اداری است که این مهم با جدیت در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

در این بازدید که با همراهی حسینی‌نیا، معاون مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشتستان انجام شد، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی ساختمان‌های در حال احداث مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و ضمن گفتگو با پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه، دستورات لازم جهت تامین نیازمندی‌های اولویت‌دار و تسریع در روند عملیات ساختمانی صادر شد.