مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۵ خرداد در قم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم، همزمان با سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، با حضور در آیین راهپیمایی این روز تاریخی، یاد و خاطره شهدای نهضت اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.
این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه قم از مصلاس قدس این شهر آغاز می شود و راهپیمایان با حرکت به سمت چهارراه شهدا، با سر دادن شعارهای انقلابی، بر استمرار راه امام راحل و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.
قم - همزمان با سالروز قیام خونین ۱۵خرداد سال ۴۲ مردم همیشه در صحنه و انقلابی قم با برگزاری راهپیمایی، یاد و خاطره این روز را گرامی می دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم، همزمان با سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، با حضور در آیین راهپیمایی این روز تاریخی، یاد و خاطره شهدای نهضت اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.
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