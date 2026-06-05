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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۵ خرداد در قم برگزار می شود

مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۵ خرداد در قم برگزار می شود

قم - همزمان با سالروز قیام خونین ۱۵خرداد سال ۴۲ مردم همیشه در صحنه و انقلابی قم با برگزاری راهپیمایی، یاد و خاطره این روز را گرامی می دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم قم، همزمان با سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، با حضور در آیین راهپیمایی این روز تاریخی، یاد و خاطره شهدای نهضت اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را گرامی می دارند.

این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه قم از مصلاس قدس این شهر آغاز می شود و راهپیمایان با حرکت به سمت چهارراه شهدا، با سر دادن شعارهای انقلابی، بر استمرار راه امام راحل و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید خواهند کرد.

کد مطلب 6850817

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