امام جمعه شاهرود تبیین به سبک امامین انقلاب را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی رحمت الله بیان کرد: تبیین سیره امام خمینی رحمت الله علیه بر همگان واجب است

وی با اشاره به ضرورت تبیین برای نسل جوان افزود: خانواده‌ها که اول معلمان فرزندان و آموزش و پرورش که متولی تربیت نیروهای آینده ایران اسلامی هستند باید بدانند که تربیت و پرورش با سخنرانی میسر نمی‌شود.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه پرورش نوجوان با سمینار و کتاب انجام نمی‌شود بیان کرد: پرورش در سیره بزرگان دین مبین اسلام به خصوص امام صادق علیه السلام به خصوص در دل‌ها باید ماندگار شود.

امینی با بیان اینکه ت امام صادق علیه السلام به گونه‌ای تبیین می‌کردند که در دل‌ها نفوذ داشته باشند بیان کرد: در زندان ساواک ‌ها را می‌فرستادند تا امام خمینی رحمت الله را اذیت و آزار کنند و ایشان را شکنجه روحی کنند اما روایت‌هایی را بارها شنیده‌ایم که نفس قدسی امام در همین زنان تاثیر کرد و آنان را برگرداند

امینی با بیان اینکه ه نگاه امام خمینی رحمت الله به پرورش انسان‌ها همان موضوعی است که امروز نیازمند آن هستیم بیان داشت: کارهای تبیینی ما باید انسان را در درون دل‌ها متحول نماید و ما باید از این سیره امام درس بگیریم

وی با بیان اینکه امام خمینی رحمت الله نه با سخنرانی کتاب بلکه با تاثیر نفوذ بر دل‌ها سبب تحول انسان‌ها می‌شد، بیان کرد: بشر حافی نمونه دیگری از زندگی امام صادق علیه السلام است که با یک جمله ایشان متحول شد.

امام جمعه شاهرود در ادامه و با اشاره به برگزاری مهمونی کیلومتری روز عید سعید غدیر در نقاط مختلف استان سمنان بیان کرد: از دست اندرکاران این رویداد مهم قدردانی می شود زیرا عملیات مناسب فرهنگی را پیش بردند که جای تشکر دارد.

امینی با بیان اینکه مردم ولایی استان سمنان نیز حضور باشکوه و پرشوری در این مهمونی کیلومتری داشتند، تاکید کرد: روز گذشته بزرگترین عملیات فرهنگی و تبیینی را در استان با مشارکت مردم شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه از پوشش رسانه‌ای این رویداد بزرگ و موکب داران و هیئت‌های مذهبی و آحاد مردم در برگزاری این رویداد بزرگ قدردانی می‌کنیم، ابراز کرد: ملت ایران نشان داده‌اند محب علی(ع) و پشتیبان ولایت هستند.